https://arabic.sputniknews.com/20220514/ليفاندوفسكي-يقشع-الضباب-عن-مستقبله-مع-بايرن-ميونخ-1062237243.html
ليفاندوفسكي "يقشع الضباب" عن مستقبله مع بايرن ميونخ
ليفاندوفسكي "يقشع الضباب" عن مستقبله مع بايرن ميونخ
أكد روبرت ليفاندوفسكي، اليوم السبت، أنه يريد الرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف مع بقاء عام على عقده، وسط تقارير عن استعداد برشلونة للتعاقد معه. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T18:19+0000
2022-05-14T18:19+0000
2022-05-14T18:19+0000
نادي بايرن ميونخ
رياضة
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وذكرت شبكة "سكاي سبورت"، أن "ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، أخبر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، أنه "عندما يأتي عرض، علينا التفكير في الأمر".وأبلغ "ليفا" حميديتش، أن "القرار قد تم اتخاذه، وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ".وأضاف نجم النادي البافاري: "كلا الجانبين يجب أن يفكر في المستقبل، من الأفضل أن نجد الحل الأفضل لكلا الجانبين".وحسب نفس المصدر، قال ليفاندوفسكي في لقاء صحفي عقب مباراة فولفسبورغ: "من المحتمل أن تكون هذه آخر مباراة لي مع بايرن ميونيخ، لا أستطيع أن أقول 100%، لكن يمكن أن تكون كذلك، نريد أن نجد أفضل حل لي وللنادي".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/بايرن-ميونخ-يقترب-خطوة-أخرى-من-لقب-الدوري-الألماني-بالفوز-في-ملعب-أرمينيا-بيليفيلد-1061308612.html
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نادي بايرن ميونخ, رياضة
ليفاندوفسكي "يقشع الضباب" عن مستقبله مع بايرن ميونخ
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أكد روبرت ليفاندوفسكي، اليوم السبت، أنه يريد الرحيل عن بايرن ميونيخ هذا الصيف مع بقاء عام على عقده، وسط تقارير عن استعداد برشلونة للتعاقد معه.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت
"، أن "ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عامًا، أخبر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، حسن صالح حميديتش، أنه "عندما يأتي عرض، علينا التفكير في الأمر".
وأبلغ "ليفا" حميديتش، أن "القرار قد تم اتخاذه، وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ".
وأضاف نجم النادي البافاري: "كلا الجانبين يجب أن يفكر في المستقبل، من الأفضل أن نجد الحل الأفضل لكلا الجانبين".
وحسب نفس المصدر، قال ليفاندوفسكي في لقاء صحفي عقب مباراة فولفسبورغ: "من المحتمل أن تكون هذه آخر مباراة لي مع بايرن ميونيخ، لا أستطيع أن أقول 100%، لكن يمكن أن تكون كذلك، نريد أن نجد أفضل حل لي وللنادي".