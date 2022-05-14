https://arabic.sputniknews.com/20220514/مؤمن-زكريا-يحتفي-مع-محمد-صلاح-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1062239004.html

مؤمن زكريا يحتفي مع محمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

مؤمن زكريا يحتفي مع محمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

احتفى نجم النادي الأهلي، ومنتحب مصر لكرة القدم، مؤمن زكريا، بفوز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T20:40+0000

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مجتمع

ماتش الأهلي اليوم

ليفربول

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ونشر محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وجناح ليفربول، شريط فيديو لمؤمن زكريا وهو داخل غرفة ملابس ليفربول في ملعب ويمبلي، مساء اليوم السبت، يحتفل فيه مع لاعبي الفريق الإنجليزي بكأس الاتحاد.وظهر مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس ليفربول على كرسي متحرك، حاملا كأس الاتحاد.وكان فريق ليفربول قد نجح في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، في وقت سابق اليوم السبت، بعد تفوقه على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح (6-5).وتمكن ليفربول من التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على غريمه التقليدي، تشيلسي، بضربات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.تبادل الفريقان، تشيلسي وليفربول، السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة، حيث استهل هذه المجريات محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما ارتقى لعرضية من أرنولد مسددا رأسية علت العارضة.وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعدما حاول بوليسيتش الخالي من الرقابة داخل منطقة جزاء ليفربول، لكنه سدد الكرة أرضية مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.ويشار إلى أن محمد صلاح قد خرج مصابا في الدقيقة 32 بسبب الإصابة، وهو ما أجبر يورغن كلوب، مدرب ليفربول إلى الاستعانة بخدمات ديوجو غوتا.ويفترض خضوع هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح للكشف الطبي، في وقت لاحق اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من المباريات المقبلة، خاصة وأن ليفربول على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.ومن المقرر أن يواجه ليفربول الإنجليزي كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.ويذكر أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، ونجم ليفربول، يتصدر ترتيب هدافي "بريميرليغ" برصيد 22 هدفا متفوقا على هداف توتنهام، سون هيونج مين، بفارق هدف.وبتلك النتيجة، (6-5) وبركلات الترجيح، يتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه.

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مجتمع, ماتش الأهلي اليوم, ليفربول