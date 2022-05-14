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ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات
ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات
يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور حفل تأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:50+0000
2022-05-14T08:53+0000
أخبار فرنسا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبحسب ما نقلت قناة BFM TV التلفزيونية، فإن ماكرون سيسافر يوم الأحد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.
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أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات

08:50 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 14.05.2022)
© LUDOVIC MARINماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© LUDOVIC MARIN
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يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور حفل تأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب ما نقلت قناة BFM TV التلفزيونية، فإن ماكرون سيسافر يوم الأحد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولن يستطيع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من المشاركة في حفل التقديس في الفاتيكان لثلاثة مواطنين يوم الأحد. فوفقا للقواعد لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التغيب عن البلاد في الوقت نفسه.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.
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