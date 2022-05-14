https://arabic.sputniknews.com/20220514/ماكرون-يشارك-في-حفل-تأبين-رئيس-الإمارات-1062210936.html
ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات
ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات
يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور حفل تأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:50+0000
2022-05-14T08:50+0000
2022-05-14T08:53+0000
أخبار فرنسا
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وبحسب ما نقلت قناة BFM TV التلفزيونية، فإن ماكرون سيسافر يوم الأحد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ماكرون يشارك في حفل تأبين رئيس الإمارات
08:50 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور حفل تأبين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب ما نقلت قناة BFM TV التلفزيونية، فإن ماكرون سيسافر يوم الأحد
لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولن يستطيع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من المشاركة في حفل التقديس في الفاتيكان لثلاثة مواطنين يوم الأحد. فوفقا للقواعد لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التغيب عن البلاد في الوقت نفسه.
وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.