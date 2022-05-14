https://arabic.sputniknews.com/20220514/محافظة-واسط-العراقية-تسجل-3-إصابات-بالحمى-النزفية-1062211132.html
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
سجلت سلطات الصحة في محافظة واسط العراقية ثلاث حالات جديدة للإصابة بمرض الحمى النزفية، حسبما أفاد مصدر طبي، اليوم السبت. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:01+0000
2022-05-14T09:01+0000
2022-05-14T09:01+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله بأن "الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة، وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.وتشيع في محافظة ذي قار الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية"، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
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سجلت سلطات الصحة في محافظة واسط العراقية ثلاث حالات جديدة للإصابة بمرض الحمى النزفية، حسبما أفاد مصدر طبي، اليوم السبت.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم
" عن المصدر قوله بأن "الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية
هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة، وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.
وتشيع في محافظة ذي قار الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".
وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية
"، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.
وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.