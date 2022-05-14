عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/محافظة-واسط-العراقية-تسجل-3-إصابات-بالحمى-النزفية-1062211132.html
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية
سجلت سلطات الصحة في محافظة واسط العراقية ثلاث حالات جديدة للإصابة بمرض الحمى النزفية، حسبما أفاد مصدر طبي، اليوم السبت. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:01+0000
2022-05-14T09:01+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/89/1043268963_0:568:2048:1720_1920x0_80_0_0_10f2ad5b96fb714c22e4c3c448130f05.jpg
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله بأن "الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة، وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.وتشيع في محافظة ذي قار الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية"، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/89/1043268963_0:376:2048:1912_1920x0_80_0_0_d03fdc03e9b24103fea4ee346f618725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي

محافظة واسط العراقية تسجل 3 إصابات بالحمى النزفية

09:01 GMT 14.05.2022
© Sputnikمستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
سجلت سلطات الصحة في محافظة واسط العراقية ثلاث حالات جديدة للإصابة بمرض الحمى النزفية، حسبما أفاد مصدر طبي، اليوم السبت.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن المصدر قوله بأن "الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة، وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.
وتشيع في محافظة ذي قار الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".
وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية"، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.
وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала