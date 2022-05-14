https://arabic.sputniknews.com/20220514/محمد-بن-راشد-يعبر-عن-موقفه-من-رئيس-الإمارات-الجديد-1062215013.html
محمد بن راشد يعبر عن موقفه من رئيس الإمارات الجديد
محمد بن راشد يعبر عن موقفه من رئيس الإمارات الجديد
عبّر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراءـ حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن موقفه من انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا جديدا... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:14+0000
2022-05-14T10:14+0000
2022-05-14T10:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
العالم العربي
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وقال ابن راشد في بيان له نشره على "تويتر"، إن "انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، محمد بن زايد، هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".وأضاف: "اليوم يبايع الشعب محمد بن زايد، ويعاهده على السمع والطاعة، وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات، تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث للإمارات، ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عالميا مستقبليا يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي
محمد بن راشد يعبر عن موقفه من رئيس الإمارات الجديد
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عبّر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراءـ حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن موقفه من انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا جديدا للإمارات العربية المتحدة، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد.
وقال ابن راشد في بيان له نشره على "تويتر"، إن "انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، محمد بن زايد، هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".
وأضاف: "اليوم يبايع الشعب محمد بن زايد، ويعاهده على السمع والطاعة، وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات، تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث للإمارات، ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عالميا مستقبليا يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية".
وختم الشيخ محمد بن راشد بيانه بتوجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد، هي: "سر بنا نحو قمم جديدة ونحن بك ومعك نتفائل بقادم أجمل وأعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
"عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.