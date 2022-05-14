https://arabic.sputniknews.com/20220514/محمد-بن-راشد-يعبر-عن-موقفه-من-رئيس-الإمارات-الجديد-1062215013.html

محمد بن راشد يعبر عن موقفه من رئيس الإمارات الجديد

محمد بن راشد يعبر عن موقفه من رئيس الإمارات الجديد

عبّر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراءـ حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن موقفه من انتخاب الشيخ ‏محمد بن زايد رئيسا جديدا... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T10:14+0000

2022-05-14T10:14+0000

2022-05-14T10:14+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

العالم العربي

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وقال ابن راشد في بيان له نشره على "تويتر"، إن "انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، محمد بن زايد، هو ظل زايد وامتداده فينا، ومؤسس مئوية دولتنا، وحامي حمى اتحادنا، نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله".وأضاف: "اليوم يبايع الشعب محمد بن زايد، ويعاهده على السمع والطاعة، وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات، تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث للإمارات، ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجا عالميا مستقبليا يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي