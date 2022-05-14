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https://arabic.sputniknews.com/20220514/مسؤول-في-حركة-فتح-يجب-إنهاء-الانقسام-أولا-قبل-تشكيل-أي-قيادة-موحدة-لمواجهة-إسرائيل--1062222376.html
مسؤول في حركة فتح: يجب إنهاء الانقسام أولا قبل تشكيل أي قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل
مسؤول في حركة فتح: يجب إنهاء الانقسام أولا قبل تشكيل أي قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل
قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، إن تشكيل أي قيادة موحدة، كما دعت حركة "حماس" يجب أن يسبقه اتفاق داخلي بين كل الفصائل الفلسطينية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:22+0000
2022-05-14T12:22+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح الجاغوب في حديث لـ"رديو سبوتنيك"، أن حماس تسيطر على جزء من الوطن وتتحكم به بشكلٍ منفرد وتفرض عليه شروطها، مشددا على ضرورة مواجهة الانقسام الداخلي قبل أن يذهب الجميع إلى قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل.وأشار إلى أن حماس تشكل فصائل في قطاع غزة وتعمل معها بشكل منفرد، وبالتالي فليس مفهوم إلى من وُجهت هذه الدعوة، وإذا كانت الدعوة موجهة لحركة "فتح" فالأمر مختلف"، على حد قوله.وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، دعا إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف في تصريح صحفي: "إنهم في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية".ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ" إسرائيل" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مسؤول في حركة فتح: يجب إنهاء الانقسام أولا قبل تشكيل أي قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل

12:22 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawerاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / Mosab Shawer
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قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، إن تشكيل أي قيادة موحدة، كما دعت حركة "حماس" يجب أن يسبقه اتفاق داخلي بين كل الفصائل الفلسطينية.
وأوضح الجاغوب في حديث لـ"رديو سبوتنيك"، أن حماس تسيطر على جزء من الوطن وتتحكم به بشكلٍ منفرد وتفرض عليه شروطها، مشددا على ضرورة مواجهة الانقسام الداخلي قبل أن يذهب الجميع إلى قيادة موحدة لمواجهة إسرائيل.
وأشار إلى أن حماس تشكل فصائل في قطاع غزة وتعمل معها بشكل منفرد، وبالتالي فليس مفهوم إلى من وُجهت هذه الدعوة، وإذا كانت الدعوة موجهة لحركة "فتح" فالأمر مختلف"، على حد قوله.
وكان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، دعا إلى سرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع "الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف في تصريح صحفي: "إنهم في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية".
ووجه هنية الدعوة إلى السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن سحب الاعتراف بـ" إسرائيل" وإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المواجهة الشاملة.
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