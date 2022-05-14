https://arabic.sputniknews.com/20220514/ملكة-بريطانيا-خليفة-بن-زايد-كرس-حياته-لخدمة-علاقة-الإمارات-بحلفائها-وأصدقائها-1062229983.html
ملكة بريطانيا: خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة علاقة الإمارات بحلفائها وأصدقائها
ملكة بريطانيا: خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة علاقة الإمارات بحلفائها وأصدقائها
بعثت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:52+0000
2022-05-14T14:52+0000
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وقالت الملكة إليزابيث في بيان رسمي: "لقد أحزنني سماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي".وتابعت: "لقد كرس أخوكم الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها".وأشارت ملكة بريطانيا إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد سيظل في الأذهان طويلا من قبل كل الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان".وتقدّمت الملكة إليزابيث في ختام رسالتها للشيخ خليفة بن زايد، الذي أصبح الرئيس الثالث للإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأصدق التعازي إلى شعب الإمارات العربية المتحدة.واجتمعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مناسبتين، الأولى عندما زارت الإمارات العربية المتحدة في عام 2010، والثانية عندما زار المملكة المتحدة في عام 2013.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بريطانيا-تفتح-تحقيقا-بعد-تسريب-معلومات-حساسة-بشأن-إجراءات-ستطبق-عند-وفاة-الملكة-إليزابيث-1061034238.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, بريطانيا, العالم
ملكة بريطانيا: خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة علاقة الإمارات بحلفائها وأصدقائها
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بعثت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة.
وقالت الملكة إليزابيث في بيان رسمي
: "لقد أحزنني سماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي".
وتابعت: "لقد كرس أخوكم الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها".
وأشارت ملكة بريطانيا إلى أن "الشيخ خليفة بن زايد سيظل في الأذهان طويلا من قبل كل الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان".
وتقدّمت الملكة إليزابيث في ختام رسالتها للشيخ خليفة بن زايد، الذي أصبح الرئيس الثالث للإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بأصدق التعازي إلى شعب الإمارات العربية المتحدة.
واجتمعت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مناسبتين، الأولى عندما زارت الإمارات العربية المتحدة في عام 2010، والثانية عندما زار المملكة المتحدة في عام 2013.