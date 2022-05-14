https://arabic.sputniknews.com/20220514/ملك-المغرب-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062230791.html
ملك المغرب يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
ملك المغرب يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
بعث ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:05+0000
2022-05-14T15:05+0000
2022-05-14T15:05+0000
العالم العربي
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وجاء في برقية الملك "يسعدني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للدولة، أن أتقدم إلى سموكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، مقرونة بدعواتي للعلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء".وقال الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل والوفاء الدائم، وبما يجمع بلدينا من روابط التضامن الفاعل والتعاون المثمر، الذي لا يخامرنا أدنى شك، في كونه سيزداد رسوخا وقوة، بفضل حرصنا المشترك، على الإرتقاء بعلاقاتنا الثنائية المتميزة إلى مستوى يحتذى به في العلاقات البينية العربية".ومما جاء في هذه البرقية أيضا "وإذ أجدد لسموكم صادق عبارات تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق في خدمة شعبكم الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري"، بحسب ما نشرت وكالة "المغرب العربي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
ملك المغرب يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات
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بعث ملك المغرب محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في برقية الملك "يسعدني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا للدولة، أن أتقدم إلى سموكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، مقرونة بدعواتي للعلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء".
وأضاف الملك "وإني لواثق بأنكم، بفضل ما جبلتم عليه من خصال إنسانية رفيعة، وحنكة القادة الكبار، ستكونون خير خلف لخير سلف، في السير قدما ببلدكم الشقيق نحو مراقي الرفعة والعزة والنماء، في حرص شديد، معهود في شخصكم الكريم، على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة لأمتنا العربية والإسلامية، وتوطيد جسور التعاون والتضامن فيما بين دولها ".
وقال الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل والوفاء الدائم، وبما يجمع بلدينا من روابط التضامن الفاعل والتعاون المثمر، الذي لا يخامرنا أدنى شك، في كونه سيزداد رسوخا وقوة، بفضل حرصنا المشترك، على الإرتقاء بعلاقاتنا الثنائية المتميزة إلى مستوى يحتذى به في العلاقات البينية العربية".
ومما جاء في هذه البرقية أيضا "وإذ أجدد لسموكم صادق عبارات تهانئي ومتمنياتي لكم بكامل التوفيق في خدمة شعبكم الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري"، بحسب ما نشرت وكالة "المغرب العربي".