https://arabic.sputniknews.com/20220514/من-جديد-شهود-عيان-يكشفون-أمام-العالم-فظائع-النازيين-الأوكرانيين-فيديو-1062220825.html

من جديد... شهود عيان يكشفون أمام العالم فظائع النازيين الأوكرانيين... فيديو

من جديد... شهود عيان يكشفون أمام العالم فظائع النازيين الأوكرانيين... فيديو

بينما يواصل الجيش الروسي والقوات الوطنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تحرير الأراضي والمحاصرين في إقليم دونباس، يتكشف الوجه الحقيقي القبيح للنازية... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:06+0000

2022-05-14T12:06+0000

2022-05-14T12:16+0000

العالم

جرائم النازية الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقد كشف عدد من المدنيين الذين حوصروا في تلك المناطق للصحفيين، في مقطع الفيديو التالي عن الفظائع التي كانوا شهودا عليها، والتي ارتكبتها القوات الأوكرانية. وقالت إحدى السيدات الأوكرانيات إن عملية الإخلاء تمت تحت القصف من قبل القوات الأوكرانية، في حين مهدت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الطريق لهم. وحول ما أعلنته الحكومة الأوكرانية من تقديم ممرات إنسانية للمدنيين، قالت الشاهدة إنهم لم يشعروا بذلك أبدا بسبب القصف الشديد، مشيرة إلى أنهم جلسوا في القبو ولم يخرجوا، مؤكدة عدم تلقي أي مساعدات إنسانية من قبل الحكومة الأوكرانية. وأضافت الشاهدة: وقالت الشاهدة: وقال شاهد آخر: "أصيبت ساق رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشظايا ووضعت ضمادا بسرعة على مكان الإصابة، وتم نقله في سيارة الإسعاف. وكان هناك مسنان، زوج وزوجته. وقد أصيبا بشظايا أيضا. وقد جاءت سيارة الإسعاف. ويبدو أنها جاءت لإخراج الشظايا. في الوقت الراهن، هنا 3 أشخاص. عندما كنت ذاهبا للمنزل كان هناك الكثير من الناس يركضون نحو المنازل ملطخين بدمائهم، أي الذين تمكنوا من الفرار. كانوا يركضون إلى منازلهم ومن الواضح أنهم جميعا سيستدعون الإسعاف".وقالت سيدة أخرى:كما كشف أحد الجنود الأوكران عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية تجاه الأسرى، فكشف في مقطع فيديو قائلا:

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العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك