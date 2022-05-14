https://arabic.sputniknews.com/20220514/من-جديد-شهود-عيان-يكشفون-أمام-العالم-فظائع-النازيين-الأوكرانيين-فيديو-1062220825.html
من جديد... شهود عيان يكشفون أمام العالم فظائع النازيين الأوكرانيين... فيديو
من جديد... شهود عيان يكشفون أمام العالم فظائع النازيين الأوكرانيين... فيديو
بينما يواصل الجيش الروسي والقوات الوطنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تحرير الأراضي والمحاصرين في إقليم دونباس، يتكشف الوجه الحقيقي القبيح للنازية... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:06+0000
2022-05-14T12:06+0000
2022-05-14T12:16+0000
العالم
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061323141_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_92366db28d965be23aa7224f1e19e699.jpg
وقد كشف عدد من المدنيين الذين حوصروا في تلك المناطق للصحفيين، في مقطع الفيديو التالي عن الفظائع التي كانوا شهودا عليها، والتي ارتكبتها القوات الأوكرانية. وقالت إحدى السيدات الأوكرانيات إن عملية الإخلاء تمت تحت القصف من قبل القوات الأوكرانية، في حين مهدت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الطريق لهم. وحول ما أعلنته الحكومة الأوكرانية من تقديم ممرات إنسانية للمدنيين، قالت الشاهدة إنهم لم يشعروا بذلك أبدا بسبب القصف الشديد، مشيرة إلى أنهم جلسوا في القبو ولم يخرجوا، مؤكدة عدم تلقي أي مساعدات إنسانية من قبل الحكومة الأوكرانية. وأضافت الشاهدة: وقالت الشاهدة: وقال شاهد آخر: "أصيبت ساق رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشظايا ووضعت ضمادا بسرعة على مكان الإصابة، وتم نقله في سيارة الإسعاف. وكان هناك مسنان، زوج وزوجته. وقد أصيبا بشظايا أيضا. وقد جاءت سيارة الإسعاف. ويبدو أنها جاءت لإخراج الشظايا. في الوقت الراهن، هنا 3 أشخاص. عندما كنت ذاهبا للمنزل كان هناك الكثير من الناس يركضون نحو المنازل ملطخين بدمائهم، أي الذين تمكنوا من الفرار. كانوا يركضون إلى منازلهم ومن الواضح أنهم جميعا سيستدعون الإسعاف".وقالت سيدة أخرى:كما كشف أحد الجنود الأوكران عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية تجاه الأسرى، فكشف في مقطع فيديو قائلا:
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061323141_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_af1b6522f01cbaf3e20cc96ec02a2e60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
من جديد... شهود عيان يكشفون أمام العالم فظائع النازيين الأوكرانيين... فيديو
12:06 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 12:16 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
بينما يواصل الجيش الروسي والقوات الوطنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تحرير الأراضي والمحاصرين في إقليم دونباس، يتكشف الوجه الحقيقي القبيح للنازية الأوكرانية.
وقد كشف عدد من المدنيين الذين حوصروا في تلك المناطق للصحفيين، في مقطع الفيديو التالي عن الفظائع التي كانوا شهودا عليها، والتي ارتكبتها القوات الأوكرانية.
وقالت إحدى السيدات الأوكرانيات إن عملية الإخلاء تمت تحت القصف من قبل القوات الأوكرانية، في حين مهدت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الطريق لهم.
وحول ما أعلنته الحكومة الأوكرانية من تقديم ممرات إنسانية للمدنيين، قالت الشاهدة إنهم لم يشعروا بذلك أبدا بسبب القصف الشديد، مشيرة إلى أنهم جلسوا في القبو ولم يخرجوا، مؤكدة عدم تلقي أي مساعدات إنسانية من قبل الحكومة الأوكرانية.
"سارت قوات دونيتسك الشعبية في الشوارع وكانت تفحص المنازل وتقدم الطعام وأخبرونا أنه من لم يتم إجلاؤه فسيكون هناك وقت محدد لذلك، ووصلنا في الوقت المحدد وتم إخلاؤنا. وقالت شاهدة أخرى إن القوات الأوكرانية احتجزت المدنيين في الأقبية لمدة 3 أيام دون طعام أو شراب، وكان المدنيون حين ذلك يرتجفون من الخوف. وكانوا مهددين من قبل المسلحين، الذين بدوا وكأنهم قد تعاطوا شيئا ما أو تحت تأثير مخدر ما".
"لوّح شاب عمره 25 عاما بسلاحه الذي كان على شكل سكين وقال سأقطع حنجرتك، اسكتي أيتها الكلبة العجوز. بالطبع تملّك الناس الخوف. أما الرجال فقد اختبأوا جميعا حتى لا يمسهم السوء ويستطيعون الدفاع عن نسائهم".
وقال شاهد آخر: "أصيبت ساق رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشظايا ووضعت ضمادا بسرعة على مكان الإصابة، وتم نقله في سيارة الإسعاف. وكان هناك مسنان، زوج وزوجته. وقد أصيبا بشظايا أيضا. وقد جاءت سيارة الإسعاف. ويبدو أنها جاءت لإخراج الشظايا. في الوقت الراهن، هنا 3 أشخاص. عندما كنت ذاهبا للمنزل كان هناك الكثير من الناس يركضون نحو المنازل ملطخين بدمائهم، أي الذين تمكنوا من الفرار. كانوا يركضون إلى منازلهم ومن الواضح أنهم جميعا سيستدعون الإسعاف".
"هل تعلمون أنه حتى بالنسبة لجنودهم الذين لقوا حتفهم كانت هناك أشياء مختلفة. لقد رموا بهم هناك. وعندما تمشي في القرية، ترى البعض الآخر مدفون هناك. كان يوجد هنا مبنى من 9 طوابق دمروه من الجانب الآخر، من جهتنا لأنه كان يوجد هناك قناص، امرأة أوكرانية؟ نعم امرأة، قناصة، أوكرانية؟ نعم ذلك كان الحال لمدة 8 سنوات. في حضور ابنه وزوجته، قامت بقتل الرجل. هذه فقط كانت رغبتها. بهذه البساطة قتلت مواطنا مدنيا؟ نعم، كان مدنيا. لقد سرقوا المنازل وطردوا الناس. أغلقوا القبو وأضرموا فيه النيران. ومن أشعلها؟ الجيش الأوكراني، أو كما نسميهم مسلحو آزوف أو بانديرا الأوغاد. ماذا يمكن أن يطلق عليهم؟ لا يمكننا تسميتهم غير ذلك. كل هذه المحلات التي تم تدميرها تمت سرقتها. لقد أخرجوا الناس منها وقاموا بنهبها".
كما كشف أحد الجنود الأوكران عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية
تجاه الأسرى، فكشف في مقطع فيديو قائلا:
"لدينا طيارون روس على قيد الحياة، هم أسرى، هناك عدد قليل منهم. وأعتقد أنه يمكنكم تخمين سبب ذلك. لأنهم قتلوا ببساطة. دعونا نقول إنهم ماتوا ببطء ببساطة بعد أن تم تعذيبهم.