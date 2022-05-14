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https://arabic.sputniknews.com/20220514/نصر-الله-للمختلفين-على-ديانة-شيرين-أبو-عاقلة-اتركوا-ديانتها-وتأملوا-رسائل-موتها-1062214151.html
نصر الله للمختلفين على ديانة شيرين أبو عاقلة: اتركوا ديانتها وتأملوا رسائل موتها
نصر الله للمختلفين على ديانة شيرين أبو عاقلة: اتركوا ديانتها وتأملوا رسائل موتها
دخل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على خط الجدل الدائر حول جواز الترحم على مراسلة قناة الجزيرة، الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي قتلت على يد... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:06+0000
2022-05-14T10:28+0000
حسن نصر الله
أخبار حزب الله
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ووفقا لتصريحات نقلتها قناة المنار اللبنانية، استنكر نصر الله الجدل الدائر حول ديانة شيرين، مؤكدا أن موتها يحمل عدة رسائل هي أولى بالانتباه بدلا من الانشغال بذلك.وقال نصر الله: "للأسف سريعاً حاول البعض أن يَنقل النقاش من جريمةٍ خطيرةٍ ارتكبها جنود العدو إلى نقاش دين شيرين أبو عاقلة وانتمائها الديني.. هذه الحادثة أيها الإخوة والأخوات، رسائلها قوية جداً للشعب الفلسطيني، للشعوب العربية والإسلامية، ولكل العالم".وعن ما يراه في تلك الرسائل قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية، وهو ما يؤكد أن إسرائيل الكيان الغاصب المؤقت اعتدى على المسلمين وعلى المسيحيين، من شعب فلسطين وشعوب المنطقة، وقتل وظلم وهجّر واعتقل وهدم بيوت المسلمين والمسيحيين".ووصف نصر الله إسرائيل بأنها كيان عنصري، قائلا: "اليوم الكيان الوحيد في الكرة الأرضية الذي يوجد فيه نظام فصل عنصري هو إسرائيل"، لافتا إلى أنه "نظام لا إنساني، مُستعلي على جميع البشر لم يَتبدل ولم يَتغير لأن هذه هي حقيقته وجوهره، مهما فعل المُطبعون ومهما نافق هو، إنه بطبيعته المتوحشة والمجرمة يُسارع إلى ارتكاب الأخطاء والحماقات، التي تُسقط كل هذه الأساليب وهذه البرامج".وتمنى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني "أن تُوقظ دماء شيرين أبو عاقلة ودماء شباب وشابات ورجال ونساء وأطفال فلسطين، تلك الضمائر الميتة المُتبلدة، وأن تَستنهض كل الخير والشرف المُتبقي في هذه الأمة بمسلميها ومسيحييها"، على حد قوله.
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حسن نصر الله, أخبار حزب الله

نصر الله للمختلفين على ديانة شيرين أبو عاقلة: اتركوا ديانتها وتأملوا رسائل موتها

10:06 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 10:28 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / -
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دخل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على خط الجدل الدائر حول جواز الترحم على مراسلة قناة الجزيرة، الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي قتلت على يد القوات الإسرائيلية.
ووفقا لتصريحات نقلتها قناة المنار اللبنانية، استنكر نصر الله الجدل الدائر حول ديانة شيرين، مؤكدا أن موتها يحمل عدة رسائل هي أولى بالانتباه بدلا من الانشغال بذلك.
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قناة الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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وقال نصر الله: "للأسف سريعاً حاول البعض أن يَنقل النقاش من جريمةٍ خطيرةٍ ارتكبها جنود العدو إلى نقاش دين شيرين أبو عاقلة وانتمائها الديني.. هذه الحادثة أيها الإخوة والأخوات، رسائلها قوية جداً للشعب الفلسطيني، للشعوب العربية والإسلامية، ولكل العالم".
وعن ما يراه في تلك الرسائل قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية، وهو ما يؤكد أن إسرائيل الكيان الغاصب المؤقت اعتدى على المسلمين وعلى المسيحيين، من شعب فلسطين وشعوب المنطقة، وقتل وظلم وهجّر واعتقل وهدم بيوت المسلمين والمسيحيين".

وأردف: "هذه الرسالة رسالة دماء شيرين أبو عاقلة تقول: الجميع هنا في خطر، أرواحهم دماؤهم شبابهم أرزاقهم بيوتهم مستقبلهم مصيرهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية".

ووصف نصر الله إسرائيل بأنها كيان عنصري، قائلا: "اليوم الكيان الوحيد في الكرة الأرضية الذي يوجد فيه نظام فصل عنصري هو إسرائيل"، لافتا إلى أنه "نظام لا إنساني، مُستعلي على جميع البشر لم يَتبدل ولم يَتغير لأن هذه هي حقيقته وجوهره، مهما فعل المُطبعون ومهما نافق هو، إنه بطبيعته المتوحشة والمجرمة يُسارع إلى ارتكاب الأخطاء والحماقات، التي تُسقط كل هذه الأساليب وهذه البرامج".
وتمنى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني "أن تُوقظ دماء شيرين أبو عاقلة ودماء شباب وشابات ورجال ونساء وأطفال فلسطين، تلك الضمائر الميتة المُتبلدة، وأن تَستنهض كل الخير والشرف المُتبقي في هذه الأمة بمسلميها ومسيحييها"، على حد قوله.
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