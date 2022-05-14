نظرة الوداع من محمد بن زايد فوق قبر الشيخ خليفة تثير تفاعلا واسعا... فيديو
09:31 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / -ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يدعو لأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، بالمغفرة، بعد دفن جثمانه في مقبرة البطين بأبو ظبي، 13 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / -
أثارت لقطة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثناء دفن جثمان أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر الشيخ محمد بن زايد في اللقطة متأثرا لفراق أخيه، ويدعو له بالرحمة والمغفرة، وهو المشهد الذي غرد عنه المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك عبر حسابه على "تويتر": "لازال أثر وألم نظرة الشيخ محمد بن زايد لوالده الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى بعد الصلاة عليه فينا لتأتينا هذه النظرة بعد دفن الشيخ خليفة".
وتابع: "اللهم اغفر للشيخ زايد بن سلطان وللشيخ خليفة بن زايد، وأطل في عمر الشيخ محمد، وأجبر مصاب أهلنا في الإمارات".
لازال أثر وألم نظرة الشيخ #محمد_بن_زايد لوالده الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى بعد الصلاة عليه فينا لتأتينا هذه النظرة بعد دفن الشيخ خليفة ، اللهم اغفر للشيخ زايد بن سلطان وللشيخ خليفة بن زايد وأطل في عمر الشيخ محمد وأجبر مصاب أهلنا في #الإمارات— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 13, 2022
pic.twitter.com/QXuO7WIEDA
من ناحية أخرى، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخابه بالإجماع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات.
وتم تشييع جثمان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين بأبو ظبي، والذي توفي أمس الجمعة عن 73 عاما.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.