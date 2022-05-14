https://arabic.sputniknews.com/20220514/هل-يحمي-القانون-الدولي-الصحفيين-من-الاعتداءات-المباشرة-عليهم؟-1062223736.html

هل يحمي القانون الدولي الصحفيين من الاعتداءات المباشرة عليهم؟

هل يحمي القانون الدولي الصحفيين من الاعتداءات المباشرة عليهم؟

ودّعت فلسطين بكل حزن شهيدتها الإعلامية، شيرين أبو عاقلة، التي أصيبت برصاصة في رأسها. وفي الوقت الذي كانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:42+0000

2022-05-14T12:42+0000

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ضيف الأسبوع

راديو

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هل القانون الدولي سيحمي الصحفيين من الاعتداءات المباشرة عليهم؟ هل القانون الدولي سيحمي الصحفيين من الاعتداءات المباشرة عليهم؟

اغتيال الصحفية، شيرين أبو عاقلة، التي كانت تعمل لأكثر من عقدين مراسلة لقناة "الجزيرة" التلفزيونية، أثار استياء محليا وعربيا ودوليا ومطالبات بإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه.مجلس الأمن الدولي اعتمد بيانا أدان فيه بشدة مقتل الصحفية أبو عاقلة برصاص جنود إسرائيليين، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتلها، كما شدّد على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتلها.شارك آلاف الفلسطينيين في مراسم وداع الشهيدة ونقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني، لكن عند خروج النعش على أكتاف أبناء القدس من المشفى الفرنسي لاتمام مراسم الدفن، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية بحجة منعه نقل الجثمان سيرا على الأقدام وانما بالسيارة. وهذا ما أثار الاستياء أكثر، حتى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبّر عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة، يوم أمس الجمعة، في جنازة الصحفيّة الفلسطينية الأمريكية.شارك اليوم برنامجنا "ضيف الأسبوع"، من فلسطين نقيب الصحافيين الفلسطينيين، أستاذ ناصر أبو بكر و القاضي المستشار في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات بين الدول ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا، الدكتور مطانيوس بشور ومن دولة الكويت الإعلامية نوال الدرويش، وقد أجمع الضيوف على أن هذه جريمة حرب بحق الصحفية أولا كإنسان وثانيا كصحفي.هذا وقد نظمت سفارة فلسطين في موسكو، يوم عزاء ووقفة تضامنية مع الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة شارك فيها عدد من الشخصيات والصحفيين.ودعا المشاركون إلى محاسبة القتلة وفضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم مستمرة ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

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ضيف الأسبوع, راديو, аудио