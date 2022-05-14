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وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من مجاعة عالمية على هذا الكوكب بسبب الوضع في أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من مجاعة عالمية على هذا الكوكب بسبب الوضع في أوكرانيا
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث مجاعة عالمية على هذا الكوكب. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:54+0000
2022-05-14T11:54+0000
أخبار ألمانيا
علم
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وقالت بوربوك في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لرؤساء الإدارات الدبلوماسية لمجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، والتي عقدت في بلدية وانجلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا: "بسبب تصرفات روسيا، يتم قطع الإمدادات، والأسعار آخذة في الارتفاع - ليس فقط هنا، ولكن في جميع أنحاء العالم - وهناك مجاعة شديدة".وأضافت: "الحصار المفروض على الصادرات الغذائية متعمد وبالتالي يصبح جزءًا من حرب مختلطة. روسيا تمهد الأرضية لأزمات جديدة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على أن العقوبات الغربية على روسيا تضر باقتصاديات تلك الدول التي تفرضها، وتؤدي أيضًا إلى أزمة عالمية. وبحسب قوله، فإن "استمرار هوس العقوبات" "سيؤدي حتما إلى عواقب أكثر صعوبة واستعصاء على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وكذلك على الدول الأكثر فقرا التي تواجه بالفعل مخاطر الجوع".
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أخبار ألمانيا, علم

وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من مجاعة عالمية على هذا الكوكب بسبب الوضع في أوكرانيا

11:54 GMT 14.05.2022
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© flickr.com / Caribb
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث مجاعة عالمية على هذا الكوكب.
وقالت بوربوك في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات استمرت ثلاثة أيام لرؤساء الإدارات الدبلوماسية لمجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان)، والتي عقدت في بلدية وانجلز (ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية) شمالي ألمانيا: "بسبب تصرفات روسيا، يتم قطع الإمدادات، والأسعار آخذة في الارتفاع - ليس فقط هنا، ولكن في جميع أنحاء العالم - وهناك مجاعة شديدة".
وأضافت: "الحصار المفروض على الصادرات الغذائية متعمد وبالتالي يصبح جزءًا من حرب مختلطة. روسيا تمهد الأرضية لأزمات جديدة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد في وقت سابق على أن العقوبات الغربية على روسيا تضر باقتصاديات تلك الدول التي تفرضها، وتؤدي أيضًا إلى أزمة عالمية. وبحسب قوله، فإن "استمرار هوس العقوبات" "سيؤدي حتما إلى عواقب أكثر صعوبة واستعصاء على الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وكذلك على الدول الأكثر فقرا التي تواجه بالفعل مخاطر الجوع".
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