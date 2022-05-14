https://arabic.sputniknews.com/20220514/وزير-إسرائيلي-يصف-سلوك-شرطة-بلاده-خلال-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-بـالكارثة-الأخلاقية-1062225304.html
وزير إسرائيلي يصف سلوك شرطة بلاده خلال جنازة شيرين أبو عاقلة بـ"الكارثة الأخلاقية"
وزير إسرائيلي يصف سلوك شرطة بلاده خلال جنازة شيرين أبو عاقلة بـ"الكارثة الأخلاقية"
وصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، اليوم السبت، "سلوك شرطة بلاده خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالكارثة الأخلاقية". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:16+0000
2022-05-14T13:16+0000
2022-05-14T13:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فريج، قوله، خلال مشاركته في فعالية ثقافية بمدينة "حولون"، إن "سلوك بعض عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان كارثة أخلاقية وضرّ بصورة إسرائيل"، مضيفا: "لا أستطيع أن أفهم خوف الشرطة من الأعلام الفلسطينية".وختم الوزير الإسرائيلي بالقول: "العلم الفلسطيني ليس انتهاكا للقانون. عندما أجلس مع الوزراء الفلسطينيين، يكون العلم الإسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات".وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إسرائيل-تأمر-بفتح-تحقيق-في-سلوك-قوات-الشرطة-أثناء-تشييع-جثمان-الصحفية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062220686.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
وزير إسرائيلي يصف سلوك شرطة بلاده خلال جنازة شيرين أبو عاقلة بـ"الكارثة الأخلاقية"
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وصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، اليوم السبت، "سلوك شرطة بلاده خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالكارثة الأخلاقية".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية
عن فريج، قوله، خلال مشاركته في فعالية ثقافية بمدينة "حولون"، إن "سلوك بعض عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان كارثة أخلاقية وضرّ بصورة إسرائيل"، مضيفا: "لا أستطيع أن أفهم خوف الشرطة من الأعلام الفلسطينية".
وختم الوزير الإسرائيلي بالقول: "العلم الفلسطيني ليس انتهاكا للقانون. عندما أجلس مع الوزراء الفلسطينيين، يكون العلم الإسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات".
وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.