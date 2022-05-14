https://arabic.sputniknews.com/20220514/وزير-الدفاع-الإيراني-أمريكا-وإسرائيل-تفرقان-بين-أبناء-المنطقة-وتحرضان-على-الحرب-بين-الدول-1062218110.html

وزير الدفاع الإيراني: أمريكا وإسرائيل تفرقان بين أبناء المنطقة وتحرضان على الحرب بين الدول

وزير الدفاع الإيراني: أمريكا وإسرائيل تفرقان بين أبناء المنطقة وتحرضان على الحرب بين الدول

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، اليوم السبت، أن "التعامل مع التهديدات وتعزيز الاقتدار الوطني من الأهداف الرئيسية للقوات المسلحة الإيرانية". 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:26+0000

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وقال العميد آشتياني، في اجتماع كبار مسؤولي وزارة الدفاع، إن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المحتل، أظهرا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة، أنهما يسعيان إلى فرض إرادتهما على شعوب المنطقة، ويعملان على التفريق بين أبنائها ويحرضان على الحرب بين الدول، ولا يترددان في قتل الأبرياء"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد آشتياني: "على هذا الأساس، فإن التعامل مع التهديدات، وتعزيز الاقتدار الوطني وتطوير القوة الرادعة، من بين الأهداف الرئيسية التي تتابعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة بجدية"، مؤكدا أن "توسيع العلاقات الهادفة مع الجيران والاهتمام بالسياسة الخارجية المبنية على الاقتصاد بالإضافة إلى دعم جبهة المقاومة وتعزيزها يدخل ضمن الأولويات".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الخميس الماضي أن قواته البحرية تقوم بـ"رصد تحركات الأعداء على أطراف الحدود المائية للبلاد لحظة بالحظة".وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، في حديث مع وكالة فارس الإيرانية، إن "الأمن مستتب في الحدود المائية للبلاد ولاتواجه أي أخطار"، مشيدا بالجهوزية والقدرات القتالية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري.واتهم القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، العدو بنشر الأكاذيب والشائعات بالاستمرار والعمل على عزل إيران وتفكيك اقتصادها، قائلا: "سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب".وقال في كلمة له في طهران: "أعداؤنا في ورطة، ونحن اليوم أقوى من أي وقت مضى. سنتغلب على هذه الصعوبات ونتشارك أفراحنا. سنهزم أعداءنا في المستقبل القريب"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

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