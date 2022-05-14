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https://arabic.sputniknews.com/20220514/-عون-الإسرائيلي-يعلم-أن-خسارته-ستكون-كبيرة-إذا-اعتدى-على-لبنان-1062228713.html
عون: الإسرائيلي يعلم أن خسارته ستكون كبيرة إذا اعتدى على لبنان
عون: الإسرائيلي يعلم أن خسارته ستكون كبيرة إذا اعتدى على لبنان
حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، من "مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه"، مستبعدا "شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان". 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:17+0000
2022-05-14T14:17+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعرب عون، في تصريحات مع وكالة الأنباء القطرية- قنا، عن اعتقاده بأن "العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حاليا لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته".وركز على أن "الإسرائيلي بات يعلم أنه في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علما أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، فيما إسرائيل تعمد إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة"، مؤكدا أن "السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقرار على الحدود هو مطلب الجميع، ولبنان لم يكن يوماً في موقع المهاجم بل المدافع".وشرح أنّ "لبنان انطلق ولا يزال، من عدم التنازل عن حقه في النفط والغاز، وعدم التطبيع مع إسرائيل حتى من خلال تقاسم الحقول النفطية والغازية، وهو منفتح على العروض التي تصله ضمن هذا السقف الموضوع، ويدرس كل الطروحات، كما يعرض أيضاً اقتراحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يمكن الانطلاق منها".وختم بالقول إنه "بفضل الوساطة الأمريكية، تبقى المفاوضات قائمة بطريقة غير مباشرة، ولو أنها قد توقفت عملياً بسبب الوقت المطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إلا أن هذا لا يعني أن المفاوضات انتهت وأن الملف قد طوي"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق مبدئي أو نهائي، لا يمكن أن يوافق لبنان عليه ما لم يصدر عن السلطات المعنية، أي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب".
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

عون: الإسرائيلي يعلم أن خسارته ستكون كبيرة إذا اعتدى على لبنان

14:17 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، من "مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه"، مستبعدا "شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان".
وأعرب عون، في تصريحات مع وكالة الأنباء القطرية- قنا، عن اعتقاده بأن "العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حاليا لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته".
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وركز على أن "الإسرائيلي بات يعلم أنه في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علما أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، فيما إسرائيل تعمد إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة"، مؤكدا أن "السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقرار على الحدود هو مطلب الجميع، ولبنان لم يكن يوماً في موقع المهاجم بل المدافع".
وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأمريكية في هذا الملف، اعتبر عون أنه "في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الجانبين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل".
وشرح أنّ "لبنان انطلق ولا يزال، من عدم التنازل عن حقه في النفط والغاز، وعدم التطبيع مع إسرائيل حتى من خلال تقاسم الحقول النفطية والغازية، وهو منفتح على العروض التي تصله ضمن هذا السقف الموضوع، ويدرس كل الطروحات، كما يعرض أيضاً اقتراحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يمكن الانطلاق منها".
وختم بالقول إنه "بفضل الوساطة الأمريكية، تبقى المفاوضات قائمة بطريقة غير مباشرة، ولو أنها قد توقفت عملياً بسبب الوقت المطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إلا أن هذا لا يعني أن المفاوضات انتهت وأن الملف قد طوي"، مشيرا إلى أن "أي اتفاق مبدئي أو نهائي، لا يمكن أن يوافق لبنان عليه ما لم يصدر عن السلطات المعنية، أي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب".
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