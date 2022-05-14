https://arabic.sputniknews.com/20220514/100-عام-للوراءالاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يعلق-على-انضمام-روسيا-للاتحاد-الآسيوي-1062213735.html
"100 عام للوراء"...الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلق على انضمام روسيا للاتحاد الآسيوي
"100 عام للوراء"...الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلق على انضمام روسيا للاتحاد الآسيوي
علق رئيس الاتحاد الأوروبي بكرة القدم، ألكسندر شيفرين، على إمكانية انضمام الاتحاد الروسي للعبة إلى الاتحاد الآسيوي. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:02+0000
2022-05-14T10:02+0000
2022-05-14T10:02+0000
رياضة
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وقال شيفرين في مقابلة مع وكالة STA السلوفينية، إنه إذا انضم الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن كرة القدم الروسية ستتراجع 100 عام.يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقفا نهاية فبراير /شباط الماضي، المنتخب الروسي والأندية الروسية من المنافسات الدولية. وتم استبعاد المنتخب الروسي من عدد المشاركين في التصفيات للوصول إلى كأس العالم، وتم طرد سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي، حيث كان من المفترض أن يلعب في نهائيات 1/8 ضد RB Leipzig. . وقدم الاتحاد الروسي طعنا في قرار الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، وما زالت القضية معلقة. في الوقت نفسه، رفضت محكمة التحكيم الرياضية التماسات الاتحاد الروسي بتعليق الفرق الروسية طوال مدة جلسات المحكمة وتأجيل المباريات الفاصلة لدخول المونديال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"100 عام للوراء"...الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلق على انضمام روسيا للاتحاد الآسيوي
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علق رئيس الاتحاد الأوروبي بكرة القدم، ألكسندر شيفرين، على إمكانية انضمام الاتحاد الروسي للعبة إلى الاتحاد الآسيوي.
وقال شيفرين في مقابلة مع وكالة STA السلوفينية، إنه إذا انضم الاتحاد الروسي لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن كرة القدم الروسية ستتراجع 100 عام.
ونقل موقع COPE عن شيفرين، قوله إن هذه الفكرة تأتي من بعض السياسيين وليس من الاتحاد الروسي لكرة القدم.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقفا نهاية فبراير /شباط الماضي، المنتخب الروسي والأندية الروسية من المنافسات الدولية
. وتم استبعاد المنتخب الروسي من عدد المشاركين في التصفيات للوصول إلى كأس العالم، وتم طرد سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي، حيث كان من المفترض أن يلعب في نهائيات 1/8 ضد RB Leipzig. .
وقدم الاتحاد الروسي طعنا في قرار الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، وما زالت القضية معلقة. في الوقت نفسه، رفضت محكمة التحكيم الرياضية التماسات الاتحاد الروسي بتعليق الفرق الروسية طوال مدة جلسات المحكمة وتأجيل المباريات الفاصلة لدخول المونديال.