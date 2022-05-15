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أبو تريكة يتمنى انسحاب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا
أبو تريكة يتمنى انسحاب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا
تمنى أيقونة الكرة المصرية ونجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، انسحاب المارد الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك على خلفية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:44+0000
2022-05-15T13:45+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وقال أبو تريكة عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف".وأضاف: "أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته".وختم قائلا: "آسف على ظهور رأيي علنًا، ولكن لم أجد وسيلة ثانية، وبالتوفيق لنادينا الحبيب".وتأهل الأهلي رسميا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد الإطاحة بوفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 ذهابا، و2-2 إيابا.يذكر أن "كاف" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق الوداد المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الأهلي-المصري-يلجأ-للمحكمة-الرياضية-ردا-على-قرار-كاف-ويعقد-اجتماعا-طارئا-1062076533.html
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رياضة, نادي الأهلي

أبو تريكة يتمنى انسحاب الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

13:44 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 15.05.2022)
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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تمنى أيقونة الكرة المصرية ونجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، انسحاب المارد الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك على خلفية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية في المغرب.
وقال أبو تريكة عبر حسابه على "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف".
وأضاف: "أحيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته".

وتابع: "أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف".

وختم قائلا: "آسف على ظهور رأيي علنًا، ولكن لم أجد وسيلة ثانية، وبالتوفيق لنادينا الحبيب".
وتأهل الأهلي رسميا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد الإطاحة بوفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 ذهابا، و2-2 إيابا.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
الأهلي المصري يلجأ للمحكمة الرياضية ردا على قرار "كاف" ويعقد اجتماعا طارئا
10 مايو, 20:28 GMT
يذكر أن "كاف" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق الوداد المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.
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