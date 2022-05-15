https://arabic.sputniknews.com/20220515/أطعمة-تقوي-المناعة-وتحارب-التهابات-المفاصل-1062259349.html

أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل

أطعمة تقوي المناعة وتحارب التهابات المفاصل

يعاني بعض الأشخاص من الالتهابات مثل التهابات المفاصل ويكون لها أسباب مختلفة بعضها مرتبط بأمراض أخرى. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T13:27+0000

2022-05-15T13:27+0000

2022-05-15T13:27+0000

منوعات

الصحة

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ورغم وجود أنواع مختلفة من الأدوية الخاصة بعلاج الالتهابات، إلا أن هناك وسيلة أخرى لمكافحتها في ذات الوقت الذي يتم فيه تدعيم جهاز المناعة والصحة العامة للجسم وهي اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة أبرزها الفواكه والأسماك، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد".الأسماكتحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على الأحماض الدهنية "أوميغا 3" وهي فعالة في مكافحة الالتهابات.الدهون الصحيةيمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة مثل المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، وهي بديل صحي مكافحة للالتهابات، يغني عن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والزبدة.الأليافتسهم الألياف في مكافحة مشاكل الهضم، إضافة إلى دورها في مكافحة الالتهابات، ولذلك يجب البدء في إضافتها إلى مكونات وجباتك الغذائية المصنوعة من الحبوب بنسب مختلفة.الفواكه والخضرواتتمتلك الفواكه والخضروات ميزة مكافحة الالتهابات لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة وأبرز التوت والخوخ والزبيت، إضافة للخضروات مثل السبانج والكرنب والخضروات الورقية الأخرى.طهو الحبوبيمكن استخدام الحبوب في إعداد وجبات غذائية صحية تكون مصدرا للبروتين النباتي ومنها الحمص.فيتامين "د" والكالسيوميجب أن تحرص على تناول أطعمة تمنح جسمك الكالسيوم وفيتامين "د" الذي تحتاجه وأبرزها صفار البيض ولحوم كبد الأبقار وبعض الأسماك الدهنية.الكركم والزنجبيليمكن لهما القيام بدور جيد في مكافحة الالتهابات ولهذا السبب يجب عليك إضافتها إلى الأطعمة التي يتم تناولها.الشايتحتوي جميع أنواع الشاي على مواد مضادة للأكسدة تسهم في دعم الجهاز المناعي للجسم ومكافحة الالتهابات.

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