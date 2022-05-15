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https://arabic.sputniknews.com/20220515/أكبر-سفينة-أمريكية-متخفية-تتصدع-بسبب-شقوق-في-الهيكل-فيديو--1062259819.html
أكبر سفينة أمريكية "متخفية" تتصدع بسبب شقوق في الهيكل... فيديو
أكبر سفينة أمريكية "متخفية" تتصدع بسبب شقوق في الهيكل... فيديو
كشف تقرير عن وجود الكثير من المشكلات التصنيعية الخطيرة في إحدى أكبر وأشهر المدمرات الأمريكية الـ"المتخفية"، الأمر الذي قد ينذر بتقاعدها المبكر. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:43+0000
2022-05-15T13:43+0000
رصد عسكري
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تم العثور على أضرار هيكلية جسمية في 6 سفن عسكرية أمريكية من فئة "الاستقلال" التابعة للبحرية الأمريكية.وأشارت المجلة إلى أن هذه العيوب تضع إشارات استفهام كبيرة حول مستقبل السفن، وإمكانية استمرارها في الخدمة.وأشارت المصادر إلى أن هذه السفن ستبدأ مرحلة التقاعد المبكر قبل عقود من برنامجها المخطط بسبب مجموعة من مشكلات الأداء الشديدة والتكاليف التشغيلية العالية جدا والقدرات القتالية.ونوه المقال إلى أن القدرة القتالية لهذه السفن أقل بكثير من المخطط لها في البداية، وعلى الرغم من أن كل مجموعة منها تحتوي على حزمة مخصصة لمهمة واحدة مثبتة بشكل دائم، لكن تم إلغاء أدوار الحرب المضادة للغواصات في هذه السفن بالكامل.
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رصد عسكري, العالم

أكبر سفينة أمريكية "متخفية" تتصدع بسبب شقوق في الهيكل... فيديو

13:43 GMT 15.05.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
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كشف تقرير عن وجود الكثير من المشكلات التصنيعية الخطيرة في إحدى أكبر وأشهر المدمرات الأمريكية الـ"المتخفية"، الأمر الذي قد ينذر بتقاعدها المبكر.
تم العثور على أضرار هيكلية جسمية في 6 سفن عسكرية أمريكية من فئة "الاستقلال" التابعة للبحرية الأمريكية.

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية، فقد اكتشفت الكثير من الشقوق في أجسام هذه السفن ناتجة عن عيوب في عملية التصميم.

وأشارت المجلة إلى أن هذه العيوب تضع إشارات استفهام كبيرة حول مستقبل السفن، وإمكانية استمرارها في الخدمة.

ونوه المقال إلى أن هذه المشكلات (الشقوق) تمثل أحدث المشكلات الجادة المتعددة التي تؤثر على أداء النظام الأساسي لهذه السفن، وقد تتطلب تعديلات كبيرة من قبل البحرية أو الشركة المصنعة "Austal USA".

وأشارت المصادر إلى أن هذه السفن ستبدأ مرحلة التقاعد المبكر قبل عقود من برنامجها المخطط بسبب مجموعة من مشكلات الأداء الشديدة والتكاليف التشغيلية العالية جدا والقدرات القتالية.
ونوه المقال إلى أن القدرة القتالية لهذه السفن أقل بكثير من المخطط لها في البداية، وعلى الرغم من أن كل مجموعة منها تحتوي على حزمة مخصصة لمهمة واحدة مثبتة بشكل دائم، لكن تم إلغاء أدوار الحرب المضادة للغواصات في هذه السفن بالكامل.
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