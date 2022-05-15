https://arabic.sputniknews.com/20220515/ألمانيا-فنلندا-والسويد-مؤهلتان-عسكريا-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-1062259259.html
ألمانيا: فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريا للانضمام إلى حلف الناتو
ألمانيا: فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريا للانضمام إلى حلف الناتو
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، أن فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:20+0000
2022-05-15T13:20+0000
2022-05-15T13:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101742/97/1017429709_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c9b76ca5ea1eec39b2efa88ce84baeb6.jpg
قالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، "فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريًا للانضمام إلى الناتو وخاصة فيما يتعلق بمشاركتهما بعمليات للحلف في دول مختلفة".وفي مارس/ آذار الماضي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيسرع طلبات العضوية لفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام، بعدما أكدتا يوم الخميس، رسميا خططهما للانضمام إلى الناتو.وأعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، موافقتها على تقديم طلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، فيما عقدت نظيرتها السويدية اجتماعا للفصل في الأمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101742/97/1017429709_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0d7ca800db526f079f25853917b1fd27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا: فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريا للانضمام إلى حلف الناتو
تابعنا عبر
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، أن فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
قالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، "فنلندا والسويد مؤهلتان عسكريًا للانضمام إلى الناتو وخاصة فيما يتعلق بمشاركتهما بعمليات للحلف في دول مختلفة".
وفي مارس/ آذار الماضي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف سيسرع طلبات العضوية لفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام، بعدما أكدتا يوم الخميس، رسميا خططهما للانضمام إلى الناتو.
وأعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، موافقتها على تقديم طلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، فيما عقدت نظيرتها السويدية اجتماعا للفصل في الأمر.