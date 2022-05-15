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https://arabic.sputniknews.com/20220515/أنغام-تجري-عمليتين-جراحيتين-ولطيفة-توجه-لها-رسالة-1062271054.html
أنغام تجري عمليتين جراحيتين ولطيفة توجه لها رسالة
أنغام تجري عمليتين جراحيتين ولطيفة توجه لها رسالة
وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلى المطربة أنغام بعد تعرض الأخيرة لأزمة صحية جعلتها تجري عمليتين جراحيتين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:55+0000
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وجاءت رسالة لطيفة التي كتبتها على "إنستغرام": "ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبة قلبي"، في إشارة إلى أنغام، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.وخضعت أنغام إلى عملية جراحية في الكتف، اليوم الأحد، بعدما عانت من آلام شديدة في أوتار الكتف، حسب الموقع.كما خضعت الفنانة المصرية لعملية جراحية أخرى بسبب مشاكل في أوتار اليد، لكن حالتها الصحية أصبحت مستقرة بعد العمليتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أنغام-تكشف-عن-الحالة-الوحيدة-التي-ستعتزل-فيها-الغناء-فيديو-1054787642.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

أنغام تجري عمليتين جراحيتين ولطيفة توجه لها رسالة

16:55 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالفنانة المصرية، أنغام
الفنانة المصرية، أنغام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلى المطربة أنغام بعد تعرض الأخيرة لأزمة صحية جعلتها تجري عمليتين جراحيتين.
وجاءت رسالة لطيفة التي كتبتها على "إنستغرام": "ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبة قلبي"، في إشارة إلى أنغام، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.
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وخضعت أنغام إلى عملية جراحية في الكتف، اليوم الأحد، بعدما عانت من آلام شديدة في أوتار الكتف، حسب الموقع.
كما خضعت الفنانة المصرية لعملية جراحية أخرى بسبب مشاكل في أوتار اليد، لكن حالتها الصحية أصبحت مستقرة بعد العمليتين.
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