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https://arabic.sputniknews.com/20220515/إخلاء-44-حاوية-تحتوي-على-مواد-كيمياوية-خطرة-في-ميناء-أم-قصر-جنوبي-العراق-1062258127.html
إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر جنوبي العراق
إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر جنوبي العراق
باشرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، عملية إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي البلاد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:07+0000
2022-05-15T13:07+0000
العالم العربي
العراق
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وذكرت الهيئة في بيان نقلته "آر تي": "باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بإخلاء 44 حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، تحتوي على مواد كيمياوية خطرة".وأضافت أن "ذلك جاء استناداً للأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة".وتابعت أن "المواد نقلت إلى مكان مخصص بعيدا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر في سلامة الموانئ والعاملين فيها".أعلنت هيئة الجمارك، يوم الاثنين الماضي، إحباط محاولة تهريب في مركز جمارك أم قصر الشمالي، فضلا عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة من ضمنها مواد كيميائية خطرة في مركز جمارك أم قصر الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20210903/ضبط-مواد-كيميائية-خطرة-في-ميناء-أم-قصر-العراقي-1050027983.html
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العالم العربي, العراق

إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية "خطرة" في ميناء أم قصر جنوبي العراق

13:07 GMT 15.05.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraqميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
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باشرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، عملية إخلاء 44 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان نقلته "آر تي": "باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بإخلاء 44 حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، تحتوي على مواد كيمياوية خطرة".
وأضافت أن "ذلك جاء استناداً للأمر الديواني المرقم 18 لسنة 2022 بالتنسيق والتعاون مع لجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة".
وتابعت أن "المواد نقلت إلى مكان مخصص بعيدا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر في سلامة الموانئ والعاملين فيها".
أعلنت هيئة الجمارك، يوم الاثنين الماضي، إحباط محاولة تهريب في مركز جمارك أم قصر الشمالي، فضلا عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة من ضمنها مواد كيميائية خطرة في مركز جمارك أم قصر الأوسط.
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2021
ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر العراقي
3 سبتمبر 2021, 10:48 GMT
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