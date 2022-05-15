https://arabic.sputniknews.com/20220515/إعلام-البنك-الدولي-يمنح-الأردن-قرضا-بقيمة-85-مليون-دولار-1062243766.html
إعلام: البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 85 مليون دولار
إعلام: البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 85 مليون دولار
وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:32+0000
2022-05-15T07:32+0000
2022-05-15T07:32+0000
أخبار الأردن
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وذكر موقع "عمون" أنه من المقرر أن تستفيد من المشروع نحو 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها عبر دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه.ويعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة خلال الفترة من 2021 إلى 2023.ويهدف المشروع الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، لرفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها.ويقدم المشروع منحا لقرابة 500 شركة تواجه تكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بوباء كورونا في جميع المحافظات.وتغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الملك-الأردني-يتجه-إلى-الإمارات-لتقديم-العزاء-بوفاة-الشيخ-خليفة-1062209259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
إعلام: البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بقيمة 85 مليون دولار
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وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات.
وذكر موقع "عمون"
أنه من المقرر أن تستفيد من المشروع نحو 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها عبر دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه.
ويعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
ويهدف المشروع الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، لرفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها.
ويقدم المشروع منحا لقرابة 500 شركة تواجه تكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بوباء كورونا في جميع المحافظات.
وتغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.