إيلون ماسك يدخل في جدال مع رئيس "تويتر" السابق بشأن "التلاعب" بالمستخدمين
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع "تويتر"
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
زعم الملياردير، إيلون ماسك، أن مستخدمي موقع "تويتر" يتم "التلاعب بهم" من خلال خوارزمية موجز الأخبار.
ففي تغريدة له، اليوم الأحد، أشار ماسك إلى ضرورة استبدال موجز أخبار "تويتر" الافتراضي، الذي يعرض التغريدات بناء على الشعبية واهتمامات المستخدم.
وقال لمتابعيه: "يتم التلاعب بكم بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركوها"، وطلب منهم "إصلاح" موجز تويتر الخاص بهم لإظهار "أحدث التغريدات"، من خلال النقر على النجمة التي في أعلى يمين الشاشة.
لكن رأي إيلون ماسك قوبل باعتراض من جاك دورسي، الرئيس السابق لـ"تويتر"، الذي أكد أن وظيفة الخوارزمية هي وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة، ومن الممكن تغييرها بسهولة.
وأوضح دورسي لماسك:
"لقد تم تصميمها ببساطة لتوفير الوقت عندما تكون بعيدا عن التطبيق لفترة من الزمن، وتكمن أهميتها في إبراز الأشياء التي قد تفتقدها بخلاف ذلك من خلال عدم التمرير."
كما نفى جاك دورسي لأحد المستخدمين الذي انخرط في النقاش، أن تكون خوارزمية شريط الأخبار مصممة للتلاعب بالمستخدمين، مؤكدا أنه تم تصميمها للحاق بما فاتهم.
بعد ذلك، رد إيلون ماسك على جاك دورسي بأنه "لا يقترح ضغينة من الخوارزمية، لكنها تحاول تخمين ما قد ترغب في قراءته، وبذلك تتلاعب/ تضخم وجهات نظرك دون قصد، ودون أن تدرك أن هذا يحدث"، بحسب رأيه.
it was designed simply to save you time when you are away from app for a while.— jack⚡️ (@jack) May 14, 2022
pull to refresh goes back to reverse chron as well.
no it wasn’t designed to manipulate. it was designed to catch you up and work off what you engage with. that can def have unintended consequences tho.— jack⚡️ (@jack) May 15, 2022
which is why one should be able to choose if they use an algo or not, and which one. simple solution to all this.
وكانت خوارزمية "تويتر" نقطة نقاش رئيسية لماسك، الذي يريدها أن تكون مفتوحة المصدر لزيادة الثقة في المنصة، إذ قال يوم الجمعة الماضي إن استحواذه على الشركة معلّق بانتظار التأكيد على أن 5 بالمئة فقط من حسابات الموقع تنتمي إلى "الروبوت" الآلي (الحسابات الوهمية).
وأخبر الفريق القانوني في "تويتر" ماسك أنه انتهك بتغريدته اتفاقية الشركة الخاصة بعدم الإفصاح.
ويمثل هذا أحدث تطور في استحواذ إيلون ماسك المضطرب على شركة "تويتر".