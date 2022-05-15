https://arabic.sputniknews.com/20220515/إيلون-ماسك-يدخل-في-جدال-مع-رئيس-تويتر-السابق-بشأن-التلاعب-بالمستخدمين-1062260184.html

إيلون ماسك يدخل في جدال مع رئيس "تويتر" السابق بشأن "التلاعب" بالمستخدمين

إيلون ماسك يدخل في جدال مع رئيس "تويتر" السابق بشأن "التلاعب" بالمستخدمين

زعم الملياردير، إيلون ماسك، أن مستخدمي موقع "تويتر" يتم "التلاعب بهم" من خلال ‏خوارزمية موجز الأخبار.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T13:37+0000

2022-05-15T13:37+0000

2022-05-15T13:37+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

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ففي تغريدة له، اليوم الأحد، أشار ماسك إلى ضرورة استبدال موجز أخبار "تويتر" الافتراضي، الذي يعرض التغريدات بناء على الشعبية واهتمامات المستخدم.وقال لمتابعيه: "يتم التلاعب بكم بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركوها"، وطلب منهم "إصلاح" موجز تويتر الخاص بهم لإظهار "أحدث التغريدات"، من خلال النقر على النجمة التي في أعلى يمين الشاشة.لكن رأي إيلون ماسك قوبل باعتراض من جاك دورسي، الرئيس السابق لـ"تويتر"، الذي أكد أن وظيفة الخوارزمية هي وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة، ومن الممكن تغييرها بسهولة.وأوضح دورسي لماسك:كما نفى جاك دورسي لأحد المستخدمين الذي انخرط في النقاش، أن تكون خوارزمية شريط الأخبار مصممة للتلاعب بالمستخدمين، مؤكدا أنه تم تصميمها للحاق بما فاتهم.بعد ذلك، رد إيلون ماسك على جاك دورسي بأنه "لا يقترح ضغينة من الخوارزمية، لكنها تحاول تخمين ما قد ترغب في قراءته، وبذلك تتلاعب/ تضخم وجهات نظرك دون قصد، ودون أن تدرك أن هذا يحدث"، بحسب رأيه.وكانت خوارزمية "تويتر" نقطة نقاش رئيسية لماسك، الذي يريدها أن تكون مفتوحة المصدر لزيادة الثقة في المنصة، إذ قال يوم الجمعة الماضي إن استحواذه على الشركة معلّق بانتظار التأكيد على أن 5 بالمئة فقط من حسابات الموقع تنتمي إلى "الروبوت" الآلي (الحسابات الوهمية).وأخبر الفريق القانوني في "تويتر" ماسك أنه انتهك بتغريدته اتفاقية الشركة الخاصة بعدم الإفصاح.ويمثل هذا أحدث تطور في استحواذ إيلون ماسك المضطرب على شركة "تويتر".

https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-تويتر-بعد-تعليق-إيلون-ماسك-صفقة-شرائه-لموقع-التغريدات-يجب-الاستعداد-لكل-السيناريوهات-1062244052.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع