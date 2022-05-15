اتهام شاب ذي 18 عاما في حادث إطلاق النار الجماعي في بوفالو الأمريكية... لتنفيذ "الاستبدال العظيم"
© AFP 2022 / JOHN NORMILEشرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022
شرطة بوفالو الأمريكية في مكان حادث إطلاق النار في سوق توب فريندلي، نيويورك، 14 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / JOHN NORMILE
وجهت السلطات الأمريكية تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى إلى شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما، فيما يتعلق بحادث إطلاق نار جماعي وقع في محل بقالة في بوفالو في مدينة نيويورك، أمس السبت.
وقالت الشرطة الأمريكية إن دوافع الرجل عنصرية، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.
وتم تحديد هوية المشتبه به أمام محكمة بوفالو على أنه، بايتون جيندرون، من كونكلين في نيويورك، والذي دفع ببراءته.
وأفاد محامي مقاطعة إيري، جون فلين، أن بيتون جيندرون محتجز في السجن دون كفالة، ومن المقرر أن يمثل في جلسة جناية في غضون 5 أيام.
وقال فلين في مؤتمر صحفي: "لقد اتخذنا الخطوات المناسبة الآن لوضعه خلف القضبان"، مضيفا أن إدانة جريمة قتل من الدرجة الأولى قد تؤدي إلى السجن المؤبد دون الإفراج المشروط.
ومثل جيندرون أمام المحكمة مرتديا قناعا وأغلالا، بحسب الصور التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي صحفيون حاضرون.
He is charged with murder in the first degree and his lawyer says he is pleading not guilty. Forensic exam requested by lawyer.— Kelsey Anderson (@4KelseyAnderson) May 14, 2022
Judge says he’s remanded without bail. @news4buffalo pic.twitter.com/lmrSNCbjyJ
وقال مسؤولون فيدراليون خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، إن الهجوم يخضع للتحقيق باعتباره جريمة كراهية، وعمل "تطرف عنيف بدوافع عنصرية".
Buffalo shooter's alleged white supremacist manifesto: Officials would not confirm the validity of the document in the immediate hours after the attack. Yet, the excruciating detail provided leaves little doubt of its authenticity. https://t.co/PiLj9GFvcZ— News 4 Buffalo (@news4buffalo) May 15, 2022
المشتبه بث الهجوم على الإنترنت لمدة دقيقتين
وقالت الشرطة إن المشتبه به، بيتون جيندرون، وصل بمعدات تكتيكية ثقيلة إلى محل بقالة "توبس" حوالي الساعة 2:30 بعد ظهر أمس السبت، قبل أن يفتح النار في الموقف ثم داخل المحل.
وتابعت أن المشتبه به واجهه حارس أمن كان ضابط شرطة سابق، لكن رصاصات الحارس لم تخترق درع المشتبه به، وقتل حارس الأمن في الهجوم.
وأضافت أن المشتبه به كان يمسك بندقيته إلى رقبته عندما تعاملت معه الشرطة، وأقنعته بإنزال سلاحه وإزالة معداته التكتيكية والاستسلام، وأنه استخدم كاميرا مثبتة على خوذته التكتيكية لبث الهجوم على الإنترنت.
وأكدت الشرطة أن الهجوم تم بثه مباشرة على المنصة الخاصة للمشتبه به، لكن تم إيقافه في غضون دقيقتين من بدء أعمال العنف.
ومن بين 13 شخصا تم إطلاق النار عليهم، كان 11 من السود واثنان من البيض.
وأكد بيان رسمي يخص المشتبه به خططا لقتل السود، وأشار إلى "نظرية الاستبدال"، وهي نظرية مؤامرة شائعة لدى المتعصبين للبيض تدّعي أنه يتم استبدال البيض بأشخاص ملونين، حسبما أكد مسؤول اتحادي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ويُعرف المفهوم بنظرية "الاستبدال العظيم"، وهو مفهوم معروف جيدا بين اليمين المتطرف، وتم الاستشهاد به في الماضي على أنه دافع للعنف.
كما تضمّن البيان الذي نشره المشتبه به على الإنترنت قبل إطلاق النار خططا مفصلة لتنفيذ الهجوم، بما في ذلك البندقية التي خطط لاستخدامها، والجدول الزمني التفصيلي لليوم، بما في ذلك خطط لإطلاق النار أولا على حارس الأمن بالقرب من مدخل المتجر، قبل الشروع في إطلاق النار على المتسوقين السود بالداخل.
وكتب جيندرون في البيان أنه تم اختيار موقع إطلاق النار لأنه يضم أعلى نسبة من السكان السود بالقرب من منزله.
كما كتب منفذ الهجوم أنه استوحى عمليت من رماة جماعيين آخرين، بما في ذلك ديلان روف، الذي قتل 9 من أعضاء الكنيسة السود خلال جلسة دراسة الكتاب المقدس في ساوث كارولينا في عام 2015.