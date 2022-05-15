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اكتشاف السمكة "الحزينة" في قاع المحيط تبخرت أمام العلماء... فيديو
اكتشاف السمكة "الحزينة" في قاع المحيط تبخرت أمام العلماء... فيديو
اكتشف علماء أستراليون نوعا جديدا من الأسماك لها وجوه غريبة جدا تكاد تكون عابسة أو حزينة بشكل دائم، في مظهر، قد يوصف رد فعل طبيعية، لواقع كوكبنا البيئي الذي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:26+0000
2022-05-15T16:26+0000
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ووجد الباحثون نوعين جديدين من أسماك الحلزون، بعد أن تم ربط جهاز مراقبة تبلغ قيمته 100 ألف دولار بمصيدة غاصت في عمق 6.5 كيلومترات تحت الماء.وتم الاكتشاف خلال تنفيذ فريق أبحاث من مركز أبحاث أعماق البحار التابع لجامعة مينديرو في أستراليا الغربية، رحلة علمية لاستكشاف قاع المحيط الهندي. وتمتلك السمكة ذات المظهر الغريب جسما هلاميا شفافا ولها وجه "جامد بشكل دائم مع عبسة".وقال مدير الرحلة الاستكشافية، آلان جاميسون، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن سمكة الحلزون بدأت في الذوبان بعد دقائق من سحبها من عمق 6500 متر من قاع البحر.وبمجرد وصول الأسماك إلى متن السفينة، يكون لدى العلماء أقل من 20 دقيقة للحفاظ عليها، ولا يتمكن الباحثون من وضعها وتصويرها مع عدة محاولات لأن السمكة ببساطة "تتبخر أمام أعيينا بسبب الحرارة".وبحسب المقال المنشور في "msn"، قد يستغرق الأمر عامين آخرين حتى يتم وصف النوعين الجديدين علميًا، حيث يكثف الباحثون جهودهم لاستكشاف محيطات أستراليا.وتعتبر سمكة الحلزون سمكة شفافة عديمة القشور يتراوح طولها بين 10 و25 سنتيمترا، وتعيش في مجموعات وتتغذى على القشريات الصغيرة والروبيان باستخدام أسلوب الشفط من أفواهها لامتصاص الفريسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/علماء-يكتشفون-قاتل-أكبر-سمكة-في-العالم-يختبئ-في-البحر-الأحمر-وخليج-العرب-فيديو--1062060610.html
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم

اكتشاف السمكة "الحزينة" في قاع المحيط تبخرت أمام العلماء... فيديو

16:26 GMT 15.05.2022
© Photo / pixabay/ulleoأحد أصناف سمكة الضفدع الغريبة
أحد أصناف سمكة الضفدع الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Photo / pixabay/ulleo
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اكتشف علماء أستراليون نوعا جديدا من الأسماك لها وجوه غريبة جدا تكاد تكون عابسة أو حزينة بشكل دائم، في مظهر، قد يوصف رد فعل طبيعية، لواقع كوكبنا البيئي الذي يمكن وصفه بـ"الكئيب".
ووجد الباحثون نوعين جديدين من أسماك الحلزون، بعد أن تم ربط جهاز مراقبة تبلغ قيمته 100 ألف دولار بمصيدة غاصت في عمق 6.5 كيلومترات تحت الماء.
وتم الاكتشاف خلال تنفيذ فريق أبحاث من مركز أبحاث أعماق البحار التابع لجامعة مينديرو في أستراليا الغربية، رحلة علمية لاستكشاف قاع المحيط الهندي. وتمتلك السمكة ذات المظهر الغريب جسما هلاميا شفافا ولها وجه "جامد بشكل دائم مع عبسة".
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وقال مدير الرحلة الاستكشافية، آلان جاميسون، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" إن سمكة الحلزون بدأت في الذوبان بعد دقائق من سحبها من عمق 6500 متر من قاع البحر.

"أثناء وجود الأسماك في الفخ، تطهى (تذوب) لأنها لم تصل أبدا إلى 25 درجة مئوية في آخر 10 ملايين سنة".

آلان جاميسون
مدير الرحلة الاستكشافية
وبمجرد وصول الأسماك إلى متن السفينة، يكون لدى العلماء أقل من 20 دقيقة للحفاظ عليها، ولا يتمكن الباحثون من وضعها وتصويرها مع عدة محاولات لأن السمكة ببساطة "تتبخر أمام أعيينا بسبب الحرارة".
وبحسب المقال المنشور في "msn"، قد يستغرق الأمر عامين آخرين حتى يتم وصف النوعين الجديدين علميًا، حيث يكثف الباحثون جهودهم لاستكشاف محيطات أستراليا.

"تتحمل هذه الأسماك ضغطا هائلا مماثلا لفيل يقف على إبهام إنسان ويمكن أن تعيش في درجات حرارة تبلغ درجتين.

البـاحـــثون
وتعتبر سمكة الحلزون سمكة شفافة عديمة القشور يتراوح طولها بين 10 و25 سنتيمترا، وتعيش في مجموعات وتتغذى على القشريات الصغيرة والروبيان باستخدام أسلوب الشفط من أفواهها لامتصاص الفريسة.
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