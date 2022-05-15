https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأردن-ارتفاع-إصابات-كورونا-72-خلال-الأسبوع-الأخير-1062258569.html
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
أعلن مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير بنسبة 72%. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:10+0000
2022-05-15T13:10+0000
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أخبار الأردن
فيروس كورونا
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن البلبيسي أن: "الأسبوع الوبائي رقم 19 لعام 2022 الممتد بين 7 - 15 مايو/ أيار الحالي سجل 305 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 84 إصابة للأسبوع الوبائي 18 بارتفاع 72 بالمئة".وأوضح المسؤول الأردني أن الأسبوع الأخير لم يسجل أي حالة وفاة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي أجريت خلال الأسبوع 19 بلغت 20329 فحصا، مقارنة مع 7787 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة.وذكر أن عدد الحالات التي تعالج في الوقت الحالي بالمستشفيات بلغ 8 مقارنة مع 9 حالات خلال الأسبوع رقم 18، وبنسبة انخفاض حوالي 11 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/البنك-الدولي-انخفاض-سيولة-94-من-شركات-التصنيع-الأردنية-بسبب-كورونا-1061045675.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
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أعلن مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير بنسبة 72%.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية
عن البلبيسي أن: "الأسبوع الوبائي رقم 19 لعام 2022 الممتد بين 7 - 15 مايو/ أيار الحالي سجل 305 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 84 إصابة للأسبوع الوبائي 18 بارتفاع 72 بالمئة".
وأوضح المسؤول الأردني أن الأسبوع الأخير لم يسجل أي حالة وفاة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي أجريت خلال الأسبوع 19 بلغت 20329 فحصا، مقارنة مع 7787 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة.
وذكر أن عدد الحالات التي تعالج في الوقت الحالي بالمستشفيات بلغ 8 مقارنة مع 9 حالات خلال الأسبوع رقم 18، وبنسبة انخفاض حوالي 11 في المئة.