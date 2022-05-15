عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأردن-ارتفاع-إصابات-كورونا-72-خلال-الأسبوع-الأخير-1062258569.html
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير
أعلن مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير بنسبة 72%. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:10+0000
2022-05-15T13:10+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca21137cbc6213af6ab6ca3098eaeca8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن البلبيسي أن: "الأسبوع الوبائي رقم 19 لعام 2022 الممتد بين 7 - 15 مايو/ أيار الحالي سجل 305 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 84 إصابة للأسبوع الوبائي 18 بارتفاع 72 بالمئة".وأوضح المسؤول الأردني أن الأسبوع الأخير لم يسجل أي حالة وفاة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي أجريت خلال الأسبوع 19 بلغت 20329 فحصا، مقارنة مع 7787 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة.وذكر أن عدد الحالات التي تعالج في الوقت الحالي بالمستشفيات بلغ 8 مقارنة مع 9 حالات خلال الأسبوع رقم 18، وبنسبة انخفاض حوالي 11 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/البنك-الدولي-انخفاض-سيولة-94-من-شركات-التصنيع-الأردنية-بسبب-كورونا-1061045675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1046961501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_847d02e6dba1f5ab5612464677092f0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, فيروس كورونا

الأردن... ارتفاع إصابات كورونا 72% خلال الأسبوع الأخير

13:10 GMT 15.05.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير بنسبة 72%.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن البلبيسي أن: "الأسبوع الوبائي رقم 19 لعام 2022 الممتد بين 7 - 15 مايو/ أيار الحالي سجل 305 إصابات بفيروس كورونا، مقارنة مع 84 إصابة للأسبوع الوبائي 18 بارتفاع 72 بالمئة".
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
البنك الدولي: انخفاض سيولة 94% من شركات التصنيع الأردنية بسبب كورونا
10 أبريل, 14:08 GMT
وأوضح المسؤول الأردني أن الأسبوع الأخير لم يسجل أي حالة وفاة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي أجريت خلال الأسبوع 19 بلغت 20329 فحصا، مقارنة مع 7787 فحصا خلال الأسبوع الماضي وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة.
وذكر أن عدد الحالات التي تعالج في الوقت الحالي بالمستشفيات بلغ 8 مقارنة مع 9 حالات خلال الأسبوع رقم 18، وبنسبة انخفاض حوالي 11 في المئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала