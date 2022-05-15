https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأمن-الجزائري-يوقف-رئيس--شبيبة-القبائل-السابق-بتهمة-التحريض-1062280367.html
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية رئيس نادي "شبيبة القبائل" السابق، شريف ملال، بتهمة التحريض على العنف. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:37+0000
2022-05-15T20:37+0000
2022-05-15T20:37+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/89/1020088915_0:112:3454:2055_1920x0_80_0_0_10d0dd39d0ae8dc0c2ef683fa4e9ffca.jpg
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن أمن ولاية تيزي وزو أوقف، اليوم الأحد، ملال وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، على أن ينظر القضاء في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن إيقاف ملال من قبل رجال الأمن، جاء على خلفية تسجيل صوتي، يحرض فيه على الاعتداء الجسدي على 8 أشخاص.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، على ملال بالحبس 6 أشهر نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 680 دولار أمريكي)، بحسب صحيفة "النهار".وجاء حبس ملال بعد شكوى رفعها العضو المساهم في فريق "شبيبة القبائل" رشيد أزواو، ضد الرئيس السابق للفريق شريف ملال، واتهم رشيد أزواو ملال، بالقذف لتفصل محكمة سيدي امحمد لصالح أزواو.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/89/1020088915_30:0:3454:2568_1920x0_80_0_0_c8d0b94ae4cc9ead43b545081f84efdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
تابعنا عبر
أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية رئيس نادي "شبيبة القبائل" السابق، شريف ملال، بتهمة التحريض على العنف.
وذكرت صحيفة "الشروق
" الجزائرية أن أمن ولاية تيزي وزو أوقف، اليوم الأحد، ملال وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، على أن ينظر القضاء في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن إيقاف ملال من قبل رجال الأمن، جاء على خلفية تسجيل صوتي، يحرض فيه على الاعتداء الجسدي على 8 أشخاص.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، على ملال بالحبس 6 أشهر نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 680 دولار أمريكي)، بحسب صحيفة "النهار"
.
وجاء حبس ملال بعد شكوى رفعها العضو المساهم في فريق "شبيبة القبائل" رشيد أزواو، ضد الرئيس السابق للفريق شريف ملال، واتهم رشيد أزواو ملال، بالقذف لتفصل محكمة سيدي امحمد لصالح أزواو.