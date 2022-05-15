عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأمن-الجزائري-يوقف-رئيس--شبيبة-القبائل-السابق-بتهمة-التحريض-1062280367.html
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية رئيس نادي "شبيبة القبائل" السابق، شريف ملال، بتهمة التحريض على العنف. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:37+0000
2022-05-15T20:37+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/89/1020088915_0:112:3454:2055_1920x0_80_0_0_10d0dd39d0ae8dc0c2ef683fa4e9ffca.jpg
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن أمن ولاية تيزي وزو أوقف، اليوم الأحد، ملال وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، على أن ينظر القضاء في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن إيقاف ملال من قبل رجال الأمن، جاء على خلفية تسجيل صوتي، يحرض فيه على الاعتداء الجسدي على 8 أشخاص.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، على ملال بالحبس 6 أشهر نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 680 دولار أمريكي)، بحسب صحيفة "النهار".وجاء حبس ملال بعد شكوى رفعها العضو المساهم في فريق "شبيبة القبائل" رشيد أزواو، ضد الرئيس السابق للفريق شريف ملال، واتهم رشيد أزواو ملال، بالقذف لتفصل محكمة سيدي امحمد لصالح أزواو.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/89/1020088915_30:0:3454:2568_1920x0_80_0_0_c8d0b94ae4cc9ead43b545081f84efdf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي

الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض

20:37 GMT 15.05.2022
© AP Photoالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أوقفت السلطات الأمنية الجزائرية رئيس نادي "شبيبة القبائل" السابق، شريف ملال، بتهمة التحريض على العنف.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن أمن ولاية تيزي وزو أوقف، اليوم الأحد، ملال وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، على أن ينظر القضاء في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن إيقاف ملال من قبل رجال الأمن، جاء على خلفية تسجيل صوتي، يحرض فيه على الاعتداء الجسدي على 8 أشخاص.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول حكمت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، على ملال بالحبس 6 أشهر نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 680 دولار أمريكي)، بحسب صحيفة "النهار".
وجاء حبس ملال بعد شكوى رفعها العضو المساهم في فريق "شبيبة القبائل" رشيد أزواو، ضد الرئيس السابق للفريق شريف ملال، واتهم رشيد أزواو ملال، بالقذف لتفصل محكمة سيدي امحمد لصالح أزواو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала