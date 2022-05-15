https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأمير-وليام-يتلقى-صيحات-استهجان-قبيل-نهائي-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-1062249938.html
الأمير وليام يتلقى صيحات استهجان قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الأمير وليام يتلقى صيحات استهجان قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
أثار سلوك بعض المشجعين تجاه الأمير وليام، أمس السبت، في ملعب ويمبلي قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، استنكارا كبيرا من قبل بعض النواب. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:17+0000
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العالم
الأمير وليام
ليفربول
نادي تشيلسي
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وتلقى الأمير وليام، أمس السبت، صيحات استهجان من قبل جمهور ملعب ويمبلي قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث استمرت تلك الضجة التي أطلقتها فئة من الجمهور، عندما انتقل الأمير ويليام إلى أرض الملعب، حين التقى وصافح لاعبي تشيلسي وليفربول قبل المباراة التي انطلقت أمس السبت.وبحسب صحيفة "إندبندت"، يبدو أن بعض المشجعين في الملعب قد شعروا أيضا بالاستياء من النشيد الوطني وترنيمة مسيحية "التزم معي"، والتي كانت أيضا هدفا لصيحات الاستهجان.وأثار تصرف بعض المشجعين في الملعب استنكارا من قبل النواب، حيث أدان رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، تلك التصرفات التي صدرت من بعض المشجعين الموجودين في الملعب، مؤكدا: "يجب أن يكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مناسبة عندما نجتمع معًا كدولة. لا ينبغي أن يفسدها سلوك مخزي من قبل أقلية من المعجبين"، مشيرا إلى فداحة هذا السلوك المترافق مع خصوصية هذا العام بالنسبة للمملكة "في هذا العام بكل السنوات - اليوبيل البلاتيني للملكة - هذا أمر مروع".من جهته، قال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين: "لدينا أروع ملوك وهؤلاء المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان لا يمثلون أنديتهم أو بلدنا"، إذ بدا دوق كامبريدج منزعجًا من صيحات الاستهجان التي سبقت المباراة.و قام الأمير وليام بتسليم كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ليفربول بعد فوزه على تشيلسي في ملعب ويمبلي، وذلك بعد فوز فريق المدرب يورغن كلوب على تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة من دون أهداف يوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/ليفربول-يفوز-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-فيديو-1062238187.html
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العالم, الأمير وليام, ليفربول, نادي تشيلسي
الأمير وليام يتلقى صيحات استهجان قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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أثار سلوك بعض المشجعين تجاه الأمير وليام، أمس السبت، في ملعب ويمبلي قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، استنكارا كبيرا من قبل بعض النواب.
وتلقى الأمير وليام، أمس السبت، صيحات استهجان من قبل جمهور ملعب ويمبلي قبيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث استمرت تلك الضجة التي أطلقتها فئة من الجمهور، عندما انتقل الأمير ويليام إلى أرض الملعب، حين التقى وصافح لاعبي تشيلسي وليفربول قبل المباراة التي انطلقت أمس السبت.
وبحسب صحيفة "إندبندت
"، يبدو أن بعض المشجعين في الملعب قد شعروا أيضا بالاستياء من النشيد الوطني وترنيمة مسيحية "التزم معي"، والتي كانت أيضا هدفا لصيحات الاستهجان.
وأثار تصرف بعض المشجعين في الملعب استنكارا من قبل النواب، حيث أدان رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، تلك التصرفات التي صدرت من بعض المشجعين الموجودين في الملعب، مؤكدا: "يجب أن يكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مناسبة عندما نجتمع معًا كدولة. لا ينبغي أن يفسدها سلوك مخزي من قبل أقلية من المعجبين"، مشيرا إلى فداحة هذا السلوك المترافق مع خصوصية هذا العام بالنسبة للمملكة "في هذا العام بكل السنوات - اليوبيل البلاتيني للملكة - هذا أمر مروع".
من جهته، قال إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين: "لدينا أروع ملوك وهؤلاء المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان لا يمثلون أنديتهم أو بلدنا"، إذ بدا دوق كامبريدج منزعجًا من صيحات الاستهجان التي سبقت المباراة.
و قام الأمير وليام بتسليم كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ليفربول بعد فوزه على تشيلسي في ملعب ويمبلي، وذلك بعد فوز فريق المدرب يورغن كلوب على تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة من دون أهداف يوم السبت.