https://arabic.sputniknews.com/20220515/الأهلي-المصري-يصدر-8-قرارات-ويحسم-موقفه-من-مباراة-الوداد-المغربي-في-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1062278122.html

الأهلي المصري يصدر 8 قرارات ويحسم موقفه من مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري يصدر 8 قرارات ويحسم موقفه من مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصدر مجلس إدارة نادي "الأهلي" المصري، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الأحد، بيانا رسميا من ثمانية قرارت لتوضيح موقفه من خوض نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T19:25+0000

2022-05-15T19:25+0000

2022-05-15T19:25+0000

نادي الأهلي

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انتهى مجلس إدارة نادي "الأهلي"، على "التأكيد القاطع على اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع كل أندية المغرب وجماهيرها المحبة لكرة القدم"، مضيفا أنها "ليست طرفًا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد".وأعلن النادي، خوض المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الإفريقية انطلاقا من قيمة النادي وتاريخه، علما بأن النادي لم يتلق أي مكاتبات من "كاف" بشأنه حتى الآن.وأكد الأهلي "تمسكه بحقوقه المشروعة في مطالبة الاتحاد الإفريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصة وأن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الإفريقية".كما أكد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة.وأعلن الأهلي، "الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت نتائج المرحلة القادمة (سلبًا أو إيجابًا) من كافة الجوانب، مؤكدا أنه بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الإفريقي للمرة الـ15 يقوم بدوره ومسئوليته تجاه قارته التي يعتز بها.وشدد البيان، على ضرورة إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية، للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الإفريقي، والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كل الأطراف في هذه الأزمة.ودعا إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة محمود الخطيب، مؤكدا الثقة الكبيرة في فريق الأهلي ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدراتهم العالية وتقديرهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم لتحدي كل الظروف واللعب في أي مكان داخل أو خارج القارة.وختم البيان، بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه "كاف" لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال.وتأهل الأهلي رسميا إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد الإطاحة بوفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 ذهابا، و2-2 إيابا.يذكر أن "كاف" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق "الوداد" المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.

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نادي الأهلي