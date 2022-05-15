https://arabic.sputniknews.com/20220515/البطالة-في-مصر-تتجاوز-7-في-الربع-الأول-من-2022-بتراجع-طفيف-عن-الفترة-السابقة-1062254053.html

البطالة في مصر تتجاوز 7% في الربع الأول من 2022 بتراجع طفيف عن الفترة السابقة

البطالة في مصر تتجاوز 7% في الربع الأول من 2022 بتراجع طفيف عن الفترة السابقة

شهدت معدلات البطالة في مصر في الربع الأول من العام الجاري 2022 تراجعا طفيفا عن الربع الأخير من عام 2021 لتسجل 7.2 في المئة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T11:43+0000

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2022-05-15T11:43+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت نسبة البطالة في مصر، في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/ آذار 2022، 7.2 في المئة من إجمالي قوة العمل، في مقابل 7.4 في المئة، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، لتنخفض بذلك بنسبة 0.2 في المئة.وسجل إجمالي قوة العمل في مصر 29.895 مليون فرد، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 29.653 مليون فرد، خلال الربع الأخير من عام 2021. وعلى مستوى النوع بلغت قوة العمل من الذكور 24.670 مليون فرد، فيما بلغ عدد الإناث 5.225 فرد.وتراجع عدد المتعطلين عن العمل بواقع 55 ألف متعطل، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.145 مليون متعطل في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.2 مليون متعطل في الربع الأخير من العام الماضي. وفيما بلغت نسبة البطالة في الحضر 10.5 في المئة، كانت في الريف 4.5 في المئة، وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وما فوقها 83 في المئة، وبلغت بين حملة المؤهلات الجامعية 45.4 في المئة. وأوضح التوزيع القطاعي للمشتغلين أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك يمثل القطاع الأكبر حيث يضم 5.234 مليون مشتغل بنسبة 18.9 في المئة من المشتغلين، جاء قطاع النقل والتخزين أخيرا ب2.435 مشتغل بنسبة 8.8 من إجمالي المشتغلين، سبقه قطاع الصناعة التحويلية الذي ضم 3.428 مشتغل بنسبة 12.4 في المئة من إجمالي المشتغلين.

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