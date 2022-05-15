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الجيش الأمريكي بخطر... "هيبة ضائعة" في الولايات المتحدة
الجيش الأمريكي بخطر... "هيبة ضائعة" في الولايات المتحدة
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشكلة تواجهها المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة نقص العديد والأفراد في الجيش بسبب إحجام الشباب عن الانضمام إلى... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:45+0000
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العالم
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وذكرت مجلة "The Washington Examiner" الأمريكية أن التجنيد العسكري في الولايات المتحدة تحول إلى تجنيد تطوعي على مبدأ عقد عمل منذ عام 1973 بعدما كانت الخدمة العسكرية إلزامية.وبحسب المجلة، يتوقع ممثلو الإدارة العسكرية أن يكون عام 2022 هو أصعب عام في تاريخ تجنيد العناصر إلى القوات المسلحة على مبدأ التعاقد، حيث أثبتت الأرقام الأخيرة انخفاض الأعداد إلى نحو 12000 جندي فقط.وأشارت المجلة في تقريرها أن القوات الجوية الأمريكية لاقت صعوبات كبيرة بجذب الشباب لتوقيع عقود للخدمة في الجيش، بالإضافة إلى مشكلة تواجهها ألوية مشاة عسكرية تابعة للقوات البحرية الأمريكية.واعتبر التقرير أن هذه المشاكل أسهمت بقرارت جذرية اتخذتها القيادة العسكرية الأمريكية ولاسيما في أفغانستان بعد الانسحاب المفاجئ منها، مضيفا عن أزمة داخلية في المجتمع الأمريكي أسهمت بخفض الثقة بوظيفة الجيش في الولايات المتحدة.
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العالم

الجيش الأمريكي بخطر... "هيبة ضائعة" في الولايات المتحدة

07:45 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشكلة تواجهها المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة نقص العديد والأفراد في الجيش بسبب إحجام الشباب عن الانضمام إلى القوات المسلحة.
وذكرت مجلة "The Washington Examiner" الأمريكية أن التجنيد العسكري في الولايات المتحدة تحول إلى تجنيد تطوعي على مبدأ عقد عمل منذ عام 1973 بعدما كانت الخدمة العسكرية إلزامية.
وبحسب المجلة، يتوقع ممثلو الإدارة العسكرية أن يكون عام 2022 هو أصعب عام في تاريخ تجنيد العناصر إلى القوات المسلحة على مبدأ التعاقد، حيث أثبتت الأرقام الأخيرة انخفاض الأعداد إلى نحو 12000 جندي فقط.
وأشارت المجلة في تقريرها أن القوات الجوية الأمريكية لاقت صعوبات كبيرة بجذب الشباب لتوقيع عقود للخدمة في الجيش، بالإضافة إلى مشكلة تواجهها ألوية مشاة عسكرية تابعة للقوات البحرية الأمريكية.
واعتبر التقرير أن هذه المشاكل أسهمت بقرارت جذرية اتخذتها القيادة العسكرية الأمريكية ولاسيما في أفغانستان بعد الانسحاب المفاجئ منها، مضيفا عن أزمة داخلية في المجتمع الأمريكي أسهمت بخفض الثقة بوظيفة الجيش في الولايات المتحدة.
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