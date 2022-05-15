https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الأمريكي-يجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-شرقي-سوريا-1062278906.html
الجيش الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية شرقي سوريا
هزت انفجارات قوية مناطق ريف دير الزور الشرقي والشمالي، شرقي سوريا، جراء قيام قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:39+0000
2022-05-15T19:39+0000
2022-05-15T19:39+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن قواعد الاحتلال الأمريكي أو ما يسمى "التحالف الدولي" المتموضعة في حقل ومعمل غاز "كونيكو" وحقل العمر النفطي شمالي دير الزور شهدت الليلة الماضية واليوم الأحد 15 مايو/ أيار، أجراء تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران في المنطقة القريبة وفي بادية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.وتابعت المصادر أن التدريبات المذكورة شاركت فيها جميع أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة في القاعدتين المذكورتين اللتين تعرضتا لعدد من الهجمات الصاروخية خلال الفترة الماضية مصدرها مناطق تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الحليفة معه غربي نهر الفرات.تأتي هذه التدريبات عبر السلاح والذخيرة الحية للجيش الأمريكي بعد ساعات من وصول أكثر 90 شاحنة عسكرية محملة بالتعزيزات والمعدات العسكرية قادمة من قواعده في إقليم شمال العراق والتي تتزامن مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي والعشائري العربى لتواجده شرقي سوريا، بحسب المصادر.وكانت انفجارات دوت في نهاية شهر أبريل الماضي قرب حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة لـ"التحالف الأمريكي" في سوريا، نتيجة تدريبات مشتركة بين قوات التحالف الدولي وقسد.وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة و الحسكة) تزايدا كبيرا في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يواصلون-حصارهم-مدينتين-شرقي-سوريا-للأسبوع-الثاني-1061492880.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية شرقي سوريا
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هزت انفجارات قوية مناطق ريف دير الزور الشرقي والشمالي، شرقي سوريا، جراء قيام قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة له.
وأفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك
" شرقي سوريا أن قواعد الاحتلال الأمريكي أو ما يسمى "التحالف الدولي" المتموضعة في حقل ومعمل غاز "كونيكو" وحقل العمر النفطي شمالي دير الزور شهدت الليلة الماضية واليوم الأحد 15 مايو/ أيار، أجراء تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران في المنطقة القريبة وفي بادية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.
وتابعت المصادر أن التدريبات المذكورة شاركت فيها جميع أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة في القاعدتين المذكورتين اللتين تعرضتا لعدد من الهجمات الصاروخية خلال الفترة الماضية مصدرها مناطق تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الحليفة معه غربي نهر الفرات.
تأتي هذه التدريبات عبر السلاح والذخيرة الحية للجيش الأمريكي بعد ساعات من وصول أكثر 90 شاحنة عسكرية
محملة بالتعزيزات والمعدات العسكرية قادمة من قواعده في إقليم شمال العراق والتي تتزامن مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي والعشائري العربى لتواجده شرقي سوريا، بحسب المصادر.
وكانت انفجارات دوت في نهاية شهر أبريل الماضي قرب حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة لـ"التحالف الأمريكي" في سوريا، نتيجة تدريبات مشتركة بين قوات التحالف الدولي وقسد.
وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة و الحسكة) تزايدا كبيرا في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.