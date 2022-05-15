عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الأوكراني-يستخدم-ألغاما-محظورة-بموجب-اتفاقية-جنيف-1062258440.html
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف
أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم أثناء انسحابها، بتلغيم الأراضي في دونباس بألغام مضادة للأفراد محظورة بموجب... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:06+0000
2022-05-15T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062183259_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1d818737024f20dfe73f34cae51d7594.jpg
وجاء في بيان المركز: "نحن نتحدث عن الألغام شديدة الانفجار "بي إم إن – 2" (صدقت أوكرانيا على اتفاقية الحظر في عام 2005)، يتم زرعها بطريقة عشوائية وتوجد في أماكن غير متوقعة".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062183259_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b18081527e716122baa89fc2bd5dece.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف

13:06 GMT 15.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمزيل ألغام روسي في منطقة اراباتسكايا ستريلكا
مزيل ألغام روسي في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم أثناء انسحابها، بتلغيم الأراضي في دونباس بألغام مضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية جنيف.
وجاء في بيان المركز: "نحن نتحدث عن الألغام شديدة الانفجار "بي إم إن – 2" (صدقت أوكرانيا على اتفاقية الحظر في عام 2005)، يتم زرعها بطريقة عشوائية وتوجد في أماكن غير متوقعة".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
13:03 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала