https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الأوكراني-يستخدم-ألغاما-محظورة-بموجب-اتفاقية-جنيف-1062258440.html
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف
أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم أثناء انسحابها، بتلغيم الأراضي في دونباس بألغام مضادة للأفراد محظورة بموجب... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:06+0000
2022-05-15T13:06+0000
2022-05-15T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان المركز: "نحن نتحدث عن الألغام شديدة الانفجار "بي إم إن – 2" (صدقت أوكرانيا على اتفاقية الحظر في عام 2005)، يتم زرعها بطريقة عشوائية وتوجد في أماكن غير متوقعة".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما محظورة بموجب اتفاقية جنيف
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أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم أثناء انسحابها، بتلغيم الأراضي في دونباس بألغام مضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية جنيف.
وجاء في بيان المركز: "نحن نتحدث عن الألغام شديدة الانفجار "بي إم إن – 2" (صدقت أوكرانيا على اتفاقية الحظر في عام 2005)، يتم زرعها بطريقة عشوائية وتوجد في أماكن غير متوقعة".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.