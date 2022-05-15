https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-هوية-ضابط-قتلته-حماس-في-غزة-عام-2018-1062242922.html

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قتلته "حماس" في غزة عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قتلته "حماس" في غزة عام 2018

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، هوية ضابط برتبة مقدم قتل خلال عملية عسكرية فاشلة في قطاع غزة، في العام 2018. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T06:52+0000

2022-05-15T06:52+0000

2022-05-15T06:52+0000

حركة حماس

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له، صباح اليوم الأحد، أن الضابط برتبة مقدم، هو محمود خير الدين، من قرية حرفيش الفلسطينية، كان يعمل في وحدة للعمليات العسكرية الخاصة، تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".وذكر أدرعي أن خير الدين قتل في عملية عسكرية فاشلة في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في خان يونس، بعدما كشفته حركة حماس أثناء محاولة توغل برفقة قوة عسكرية إسرائيلية، ليقتل مقابل سقوط 7 من عناصر حماس، خلال تبادل إطلاق نار.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشر اسم وصورة خير الدين، تخوفا من المس بأمن البلاد، حيث شارك خير الدين في عمليات عسكرية سرية، والكشف عن هويته يعد بمثابة خطر على مصادر معلومات وجنود آخرين.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن خير الدين من أبناء الطائفة الدرزية، قتل دفاعا عن بلاده، شارك في عمليات سرية متعددة قدمت خدمات جليلة لإسرائيل.فيما أكد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، أنه حصل على وسام" رئيس الأركان لخدماته الجليلة للجيش الإسرائيلي ولبلاده، وأنه يحق الآن الإعلان عن اسمه وهويته للجميع.ومن جانبه، وصف وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، محمود خير الدين، بأنه بطل إسرائيل، بدعوى تكريس حياته لخدمة البلاد، حيث قتل في عملية عسكرية في العام 2018، لإنقاذ حياة جنوده المرافقين له، آنذاك.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

حركة حماس, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي