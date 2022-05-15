https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-و3-أطفال-في-هجوم-انتحاري-1062246255.html

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 من جنوده و3 أطفال في هجوم انتحاري

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 من جنوده و3 أطفال في هجوم انتحاري

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إن 3 من جنوده بالإضافة لأطفال قتلوا في هجوم انتحاري شمالي وزيرستان، شمال غربي البلاد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T08:42+0000

2022-05-15T08:42+0000

2022-05-15T08:42+0000

العالم

باكستان

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت محطة "آري" الباكستانية، نقلا عن دائرة إعلام الجيش، إن "ثلاثة جنود باكستانيين وثلاثة أطفال (ما بين 4 و11 عاما) استشهدوا في هجوم انتحاري في منطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر بختونخوا"، فيما لم يوضح الخبر ما الذي استهدفه الهجوم.وفي الشهر الماضي، أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان، وذلك عقب تنفيذ قوات الأمن الباكستانية غارة جوية على لاجئي وزيرستان في منطقة سبراي في إقليم خوست، جنوب شرقي البلاد، وفي منطقة شلتان في إقليم كونار الشرقي، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لسكان محليين.وتشهد المنطقة الحدودية سلسلة من الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لحركة طالبان الباكستانية المحظورة وكذلك تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] اللذين يتخذان من الأراضي الأفغانية ملاذا لهم، في حين أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان المشكلة من حركة طالبان، على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقا من أراضيها.وكانت مصادر مقربة لطالبان باكستان المحظورة قد قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن قيادة الحركة قد قررت تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى، وأنه سيتم إصدار تعليمات إلى مسلحي الحركة يوم الاثنين. وسبق أن قررت الحركة المحظورة تطبيق وقف إطلاق النار لعشرة أيام بمناسبة حلول عيد الفطر. وادعت المصادر في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لحدود أفغانستان بأن هذا الموقف الإيجابي من قبل طالبان باكستان جاء نتيجة الضغوط من إدارة طالبان الأفغانية.

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