https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الليبي-يرد-لأول-مرة-على-أنباء-إغلاق-حدود-البلاد-مع-الجزائر-1062272946.html

الجيش الليبي يرد لأول مرة على أنباء إغلاق حدود البلاد مع الجزائر

الجيش الليبي يرد لأول مرة على أنباء إغلاق حدود البلاد مع الجزائر

رد الجيش الليبي، اليوم الأحد، على الشائعات التي قالت إن القوات المسلحة الليبية أغلقت الحدود الليبية الجزائرية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T17:40+0000

2022-05-15T17:40+0000

2022-05-15T17:40+0000

أخبار ليبيا اليوم

الجزائر

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، "لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة"، مؤكدا أن "ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موجهة إلى آمر حرس الحدود هي مجرد شائعات".وأشار المججوب، إلى أن "الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لا علاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عند حد".وكانت صفحات إلكترونية قد زعمت خلال الساعات الماضية أن الجيش الليبي أغلق الحدود الليبية الجزائرية، فيما إدعت أخرى أن الأوضاع على الحدود المشتركة بين البلدين سيئة جدا، مما دفع الجيش الجزائري لمضاعفة قواته على المعبر الحدودي مع ليبيا.وأعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.ويسيطر الجيش الليبي على معبر "أيسين" الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط ليبيا والجزائر وهي معبر الدبداب - غدامس شمالا، ومعبر طارات، ومعبر تين الكوم - إيسين.

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أخبار ليبيا اليوم, الجزائر