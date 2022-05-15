https://arabic.sputniknews.com/20220515/الحزب-الحاكم-في-السويد-يدعم-طلب-بلاده-الانضمام-لحلف-الناتو--1062272542.html
الحزب الحاكم في السويد يدعم طلب بلاده الانضمام لحلف الناتو
الحزب الحاكم في السويد يدعم طلب بلاده الانضمام لحلف الناتو
قرر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم في السويد، اليوم الأحد، بشكل رسمي دعم قرار ستوكهولم تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:30+0000
2022-05-15T17:30+0000
2022-05-15T17:30+0000
العالم
السويد
امتلاك أسلحة نووية
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موسكو - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان: "بعد اجتماع اليوم الموافق 15 مايو/ أيار 2022، وافقت هيئة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التعاون مع السويد بخصوص الطلب المقدم للانضمام للناتو".وأشار البيان أيضًا إلى أنه لن يتم السماح بنشر أسلحة نووية أو قواعد عسكرية على أراضي السويد، وذلك حتى لو تم قبول الطلب المقدم للانضمام إلى الناتو.وأعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في السويد، في وقت سابق اليوم، أن ستوكهولم قررت بشكل رسمي التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.وجاء في البيان الصادر عن الحزب الحاكم، أن السويد قررت رسميا التقدم بطلب لعضوية "الناتو".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/السويد-تقرر-رسميا-تقديم-طلب-للانضمام-إلى-الناتو-1062266419.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, السويد, امتلاك أسلحة نووية
الحزب الحاكم في السويد يدعم طلب بلاده الانضمام لحلف الناتو
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قرر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم في السويد، اليوم الأحد، بشكل رسمي دعم قرار ستوكهولم تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
موسكو - سبوتنيك. وقال الحزب في بيان: "بعد اجتماع اليوم الموافق 15 مايو/ أيار 2022، وافقت هيئة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التعاون مع السويد بخصوص الطلب المقدم للانضمام للناتو".
وأشار البيان أيضًا إلى أنه لن يتم السماح بنشر أسلحة نووية أو قواعد عسكرية على أراضي السويد، وذلك حتى لو تم قبول الطلب المقدم للانضمام إلى الناتو.
وأعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في السويد، في وقت سابق اليوم، أن ستوكهولم قررت بشكل رسمي التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.
وجاء في البيان الصادر عن الحزب الحاكم، أن السويد قررت رسميا التقدم بطلب لعضوية "الناتو".