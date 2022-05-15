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https://arabic.sputniknews.com/20220515/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-أمريكا-بالضغط-على-إسرائيل-لمنع-إقامة-قطار-هوائي-في-القدس--1062254836.html
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لمنع إقامة قطار هوائي في القدس
الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لمنع إقامة قطار هوائي في القدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية،على إنشاء خط للقطار الهوائي في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:01+0000
2022-05-15T12:01+0000
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن خط القطار جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.كما اعتبرت الوزارة هذا المشروع جزءا من حملات تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس.وأكدت أن قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل "جزء من منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية".وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إقامة "هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية".واعتبرت أن إقراراها وتنفيذها يمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ هذا المشروع على الفور.كما طالبت المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الصفدي-أي-محاولة-لتغيير-وضع-الحرم-القدسي-لعب-بالنار-1062041634.html
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القدس, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لمنع إقامة قطار هوائي في القدس

12:01 GMT 15.05.2022
© REUTERS / Ammar Awadمسجد قبة الصخرة مغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
مسجد قبة الصخرة مغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية،على إنشاء خط للقطار الهوائي في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي وواشنطن بسرعة التدخل لوقف تنفيذ المشروع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن خط القطار جزء لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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كما اعتبرت الوزارة هذا المشروع جزءا من حملات تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس.
وأكدت أن قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل "جزء من منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية".
وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إقامة "هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية".
واعتبرت أن إقراراها وتنفيذها يمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ هذا المشروع على الفور.
كما طالبت المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.
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