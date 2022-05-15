عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-150-قوميا-أوكرانيا-متطرفا-1062245571.html
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية قصفت بصواريخ عالية الدقة نقاطا عسكرية أوكرانية في أقاليم متفرقة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:09+0000
2022-05-15T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1055135064159fd193c488f5cf7a6559.jpg
وأضاف: "قصفت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة خلال الليل نقطتي تحكم و11 نقطة عسكرية وأربعة مستودعات صواريخ ومدفعية وذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زابوروجيه وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميخايلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أكد كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية، صباح اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 150 قوميًا متطرفا في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.كما أشار كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير وحدتين قاذفتين من نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة سومي.وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق أراضي دونيتسك ولوغانسك، وفي منطقة خاركوف وفوق جزيرة زميني".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6667aa937286882765593626b22a60c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية

08:09 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 15.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية قصفت بصواريخ عالية الدقة نقاطا عسكرية أوكرانية في أقاليم متفرقة.
وأضاف: "قصفت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة خلال الليل نقطتي تحكم و11 نقطة عسكرية وأربعة مستودعات صواريخ ومدفعية وذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زابوروجيه وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميخايلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أكد كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية، صباح اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 150 قوميًا متطرفا في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

"ضربت قوات الصواريخ والمدفعية 6 نقاط تحكم، و123 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار. نتيجة للضربات، تم تصفية ما يصل إلى 150 قوميا متطرفا، وتم تعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية".

إيغور كوناشينكوف
لمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية
كما أشار كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير وحدتين قاذفتين من نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة سومي.
وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق أراضي دونيتسك ولوغانسك، وفي منطقة خاركوف وفوق جزيرة زميني".
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
06:14 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала