https://arabic.sputniknews.com/20220515/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-150-قوميا-أوكرانيا-متطرفا-1062245571.html
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية قصفت بصواريخ عالية الدقة نقاطا عسكرية أوكرانية في أقاليم متفرقة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:09+0000
2022-05-15T08:09+0000
2022-05-15T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "قصفت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة خلال الليل نقطتي تحكم و11 نقطة عسكرية وأربعة مستودعات صواريخ ومدفعية وذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زابوروجيه وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميخايلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أكد كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية، صباح اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 150 قوميًا متطرفا في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.كما أشار كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير وحدتين قاذفتين من نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة سومي.وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق أراضي دونيتسك ولوغانسك، وفي منطقة خاركوف وفوق جزيرة زميني".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062242450.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس-300" ومركز رادار للقوات المسلحة الأوكرانية
08:09 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية قصفت بصواريخ عالية الدقة نقاطا عسكرية أوكرانية في أقاليم متفرقة.
وأضاف: "قصفت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة خلال الليل نقطتي تحكم و11 نقطة عسكرية وأربعة مستودعات صواريخ ومدفعية وذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زابوروجيه وباراسكوفيفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميخايلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أكد كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية، صباح اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 150 قوميًا متطرفا في أوكرانيا خلال الليلة الماضية.
"ضربت قوات الصواريخ والمدفعية 6 نقاط تحكم، و123 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار. نتيجة للضربات، تم تصفية ما يصل إلى 150 قوميا متطرفا، وتم تعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية".
إيغور كوناشينكوف
لمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية
كما أشار كوناشينكوف إلى أنه تم تدمير وحدتين قاذفتين من نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة سومي.
وأضاف: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 15 طائرة دون طيار أوكرانية خلال الليل فوق أراضي دونيتسك ولوغانسك، وفي منطقة خاركوف وفوق جزيرة زميني".