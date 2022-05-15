https://arabic.sputniknews.com/20220515/الدولار-يواصل-تراجعه-أمام-الجنيه-المصري-1062270317.html
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري
واصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، تراجعه مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك في مصر مع نهاية التعاملات، وذلك مقارنة بمستواه الخميس الماضي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:39+0000
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مصر
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 18.25 جنيها للشراء، 18.33جنيها للبيع.وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك كما يلي:وسجل الجنيه المصري، الخميس الماضي، أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلا ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي.وأظهرت بيانات رفينيتيف، الخميس الماضي، أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله الأربعاء.وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل/ نيسان عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.يذكر أن الجنيه المصري بلغ في التعاملات بين 18.45 و18.55 للدولار الواحد، في مارس/آذار الماضي، بعد رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 1 % على الإيداع والإقراض، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي من قرابة 15.60 إلى 18.55.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/خبيرة-اقتصادية-الجنيه-المصري-سيقلص-بعض-خسائره-أمام-الدولار-وسعر-الصرف-مرهون-بعدة-عوامل-1060281728.html
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مصر, اقتصاد, سعر الدولار اليوم
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري
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واصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، تراجعه مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك في مصر مع نهاية التعاملات، وذلك مقارنة بمستواه الخميس الماضي.
وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري
، للدولار نحو 18.25 جنيها للشراء، 18.33جنيها للبيع.
وجاءت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك كما يلي:
بنوك الأهلي المصري ومصر، 18.26جنيها للشراء، 18.32 جنيها للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.27 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه المصري، الخميس الماضي، أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار
، مواصلا ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف، الخميس الماضي، أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله الأربعاء.
وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل/ نيسان عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.
يذكر أن الجنيه المصري
بلغ في التعاملات بين 18.45 و18.55 للدولار الواحد، في مارس/آذار الماضي، بعد رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة 1 % على الإيداع والإقراض، وهو ما أدى إلى تحرك سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي من قرابة 15.60 إلى 18.55.