https://arabic.sputniknews.com/20220515/السعودية-تحظر-مؤقتا-لحوم-الدواجن-والبيض-من-فرنسا-بسبب-مرض-شديد-الضراوة-1062252840.html
السعودية تحظر مؤقتا لحوم الدواجن والبيض من فرنسا بسبب مرض "شديد الضراوة"
السعودية تحظر مؤقتا لحوم الدواجن والبيض من فرنسا بسبب مرض "شديد الضراوة"
قررت المملكة العربية السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة بصورة مؤقته من إحدى المناطق الفرنسية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:22+0000
2022-05-15T11:22+0000
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وفرضت المملكة حظر الاستيراد المؤقت من منطقة موربيهان في فرنسا، إثر تقارير المنظمة العالمية للصحية الحيوانية، والتي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور الشديد الضراوة في موربيهان، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.وأصدر قرار حظر لحوم الدواجن وبيض المائدة المؤقت من منطقة موربيهان الفرنسية، غرفة الرياض.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا.وحسبما أفادت صحيفة "سبق"، كشف خطاب الهيئة، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.وأضافت الصحيفة أن سبب ذلك يرجع لظهور مرض إنفلونزا الطيور.وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الحالي، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض الدول الأوروبية، لنفس السبب.
https://arabic.sputniknews.com/20200205/الإعلان-عن-إصابة-بإنفلونزا-الطيور-في-السعودية-1044435094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار فرنسا , العالم العربي
السعودية تحظر مؤقتا لحوم الدواجن والبيض من فرنسا بسبب مرض "شديد الضراوة"
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قررت المملكة العربية السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة بصورة مؤقته من إحدى المناطق الفرنسية.
وفرضت المملكة حظر الاستيراد المؤقت من منطقة موربيهان في فرنسا، إثر تقارير المنظمة العالمية للصحية الحيوانية، والتي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور الشديد الضراوة في موربيهان، وفقا لصحيفة "الرياض"
السعودية.
وأصدر قرار حظر لحوم الدواجن وبيض المائدة المؤقت من منطقة موربيهان الفرنسية، غرفة الرياض.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا.
وحسبما أفادت صحيفة "سبق"
، كشف خطاب الهيئة، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.
وأضافت الصحيفة أن سبب ذلك يرجع لظهور مرض إنفلونزا الطيور.
وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الحالي، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض الدول الأوروبية، لنفس السبب.