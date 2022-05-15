https://arabic.sputniknews.com/20220515/السعودية-تعلن-إتاحة-الجرعة-التنشيطية-ضد-كورونا-لجميع-الفئات-العمرية-1062264174.html
السعودية تعلن إتاحة الجرعة التنشيطية ضد كورونا لجميع الفئات العمرية
السعودية تعلن إتاحة الجرعة التنشيطية ضد كورونا لجميع الفئات العمرية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا لجميع الفئات العمرية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:59+0000
2022-05-15T14:59+0000
2022-05-15T14:59+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الجرعة التنشيطية متاحة لكل الفئات العمرية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".وكان مركز الإحصاء الخليجي، كشف مؤخرا، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 114337559 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.4%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3610336 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3567470 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20365 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 99.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعاف من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا
السعودية تعلن إتاحة الجرعة التنشيطية ضد كورونا لجميع الفئات العمرية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا لجميع الفئات العمرية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الجرعة التنشيطية متاحة لكل الفئات العمرية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".
وكان مركز الإحصاء الخليجي، كشف مؤخرا، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي
ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول المجلس.
ونشر المركز
تغريدة في "تويتر"، أكد خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 114337559 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.4%، وأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج
بلغ 3610336 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3567470 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20365 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا
في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98.2 %، والكويت 99.5 %، والبحرين بنسبة 99.2 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعاف من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.7 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.