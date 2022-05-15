عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/السعودية-نوزع-حصص-الحجاج-على-الدول-بالعدل-1062280271.html
السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل
السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل
قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية توزع حصص الحجاج دون تفريق أو مفاضلة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:39+0000
2022-05-15T20:39+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/88/1034768887_0:178:2731:1714_1920x0_80_0_0_2af095a7c0e61cdb6bd00e4261a19fa0.jpg
وحسب صحيفة عاجل السعودية، أكد سعيد أن جميع الدول تتلقى معاملة "عادلة". وتابع المتحدث أن بلاده تدرس الطلبات الاستثنائية التي تصلها من أي دولة بشأن زيادة العدد وذلك عبر لجان تابعة لها. وأشار هشام سعيد إلى أن عدد الحجاج هذا العام لن يزيد عن مليون شخص، بسبب تدابير فيروس كورونا. ورفعت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج في الموسم المقبل إلى مليون حاج من داخل السعوجية وخارجها. وتم تخصيص حج هذا العام لمن هم دون 65 عاما، مع حصولهم على الجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة لدى السعودية. ويقدم الحجاج نتيجة فحص PCR لم تمر عليها أكثر من 72 ساعة إلى المملكة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103476/88/1034768887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_699a36c944f0dd1db6a3f779b36efd30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

السعودية: نوزع حصص الحجاج على الدول بالعدل

20:39 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Dar Yasinالحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Dar Yasin
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية توزع حصص الحجاج دون تفريق أو مفاضلة.
وحسب صحيفة عاجل السعودية، أكد سعيد أن جميع الدول تتلقى معاملة "عادلة". وتابع المتحدث أن بلاده تدرس الطلبات الاستثنائية التي تصلها من أي دولة بشأن زيادة العدد وذلك عبر لجان تابعة لها.
وأشار هشام سعيد إلى أن عدد الحجاج هذا العام لن يزيد عن مليون شخص، بسبب تدابير فيروس كورونا.
ورفعت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج في الموسم المقبل إلى مليون حاج من داخل السعوجية وخارجها.
وتم تخصيص حج هذا العام لمن هم دون 65 عاما، مع حصولهم على الجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة لدى السعودية. ويقدم الحجاج نتيجة فحص PCR لم تمر عليها أكثر من 72 ساعة إلى المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала