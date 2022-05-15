https://arabic.sputniknews.com/20220515/السويد-تقرر-رسميا-تقديم-طلب-للانضمام-إلى-الناتو-1062266419.html
السويد تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى "الناتو"
السويد تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى "الناتو"
أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في السويد، اليوم الأحد، أن ستوكهولم قررت بشكل رسمي التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو". 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:29+0000
2022-05-15T15:29+0000
2022-05-15T15:48+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، أن السويد قررت رسميا التقدم بطلب لعضوية "الناتو".بدأت كل من فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حالة الحياد الطويلة والانضمام إلى "الناتو" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/المستشار-الألماني-يرد-بدم-بارد-على-السفير-الأوكراني-الذي-وصفه-بـالنقانق-1062264632.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السويد تقرر رسميا تقديم طلب للانضمام إلى "الناتو"
15:29 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في السويد، اليوم الأحد، أن ستوكهولم قررت بشكل رسمي التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وجاء في البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، أن السويد قررت رسميا التقدم بطلب لعضوية "الناتو".
وقال الحزب الحاكم، إنه "في اجتماعه اليوم 15 مايو/أيار 2022، قرر مجلس الديمقراطيين الاشتراكيين أن الحزب سيعمل على حمل السويد على التقدم لعضوية الناتو".
بدأت كل من فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حالة الحياد الطويلة والانضمام إلى "الناتو" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحلف كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا، ولا سيما منطقة البلقان، في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مشترك
مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف: "الناتو كثف تواجده العسكري في شرق أوروبا وخاصة في منطقة البلقان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".
وقال إن "تركيا لا تعتزم تجميد طلبي السويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، ولكن لديها بعض المخاوف".
وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو يراقب احتمال إقدام روسيا على تنفيذ أعمال تخريبية سيبرانية".