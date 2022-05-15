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الشرطة الإسرائيلية تعتقل طلابا في جامعة تل أبيب بدعوى رفع العلم الفلسطيني
الشرطة الإسرائيلية تعتقل طلابا في جامعة تل أبيب بدعوى رفع العلم الفلسطيني
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 طلاب فلسطينيين في جامعة تل أبيب، بدعوى رفع العلم الفلسطيني في ذكرى الـ 74 لـ"النكبة". 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:27+0000
2022-05-15T10:27+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال 3 طلاب فلسطينيين يدرسون في جامعة تل أبيب، أثناء رفعهم علم فلسطين، وذلك في الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية.وأكدت القناة العبرية أن الطلاب العرب في الجامعة قد رفعوا العلم الفلسطيني في ظل مواجهة أو اشتباك مع طلاب "يهود" من جماعة "إذا أردتم" اليمينية المتشددة، وهو ما دفع بالشرطة الإسرائيلية إلى اعتقال بعض الطلاب الفلسطينيين كونهم يخرقون النظام المتبع للجامعة الإسرائيلية.ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن الطلاب الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني وخرقوا النظام العام للجامعة وقاموا بالاعتداء على طلاب "يهود" داخل الجامعة.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية تعتقل طلابا في جامعة تل أبيب بدعوى رفع العلم الفلسطيني

10:27 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 طلاب فلسطينيين في جامعة تل أبيب، بدعوى رفع العلم الفلسطيني في ذكرى الـ 74 لـ"النكبة".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال 3 طلاب فلسطينيين يدرسون في جامعة تل أبيب، أثناء رفعهم علم فلسطين، وذلك في الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية.
وأكدت القناة العبرية أن الطلاب العرب في الجامعة قد رفعوا العلم الفلسطيني في ظل مواجهة أو اشتباك مع طلاب "يهود" من جماعة "إذا أردتم" اليمينية المتشددة، وهو ما دفع بالشرطة الإسرائيلية إلى اعتقال بعض الطلاب الفلسطينيين كونهم يخرقون النظام المتبع للجامعة الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن الطلاب الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني وخرقوا النظام العام للجامعة وقاموا بالاعتداء على طلاب "يهود" داخل الجامعة.
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