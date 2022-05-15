الشرطة الإسرائيلية تعتقل طلابا في جامعة تل أبيب بدعوى رفع العلم الفلسطيني
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
© AP Photo / Nasser Nasser
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 3 طلاب فلسطينيين في جامعة تل أبيب، بدعوى رفع العلم الفلسطيني في ذكرى الـ 74 لـ"النكبة".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال 3 طلاب فلسطينيين يدرسون في جامعة تل أبيب، أثناء رفعهم علم فلسطين، وذلك في الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية.
שלושה מפגינים ערבים נעצרו בחשד לתקיפת מפגינים ושוטרים והפרת סדר; חברי הכנסת @ShahadehAbou, @AidaTuma ו-@ofercass מהרשימה המשותפת הגיעו לתמוך במפגינים@Adamfaraj14 https://t.co/7txVtopsH3— גלצ (@GLZRadio) May 15, 2022
وأكدت القناة العبرية أن الطلاب العرب في الجامعة قد رفعوا العلم الفلسطيني في ظل مواجهة أو اشتباك مع طلاب "يهود" من جماعة "إذا أردتم" اليمينية المتشددة، وهو ما دفع بالشرطة الإسرائيلية إلى اعتقال بعض الطلاب الفلسطينيين كونهم يخرقون النظام المتبع للجامعة الإسرائيلية.
עשרות מפגינים בשתי הפגנות באוניברסיטת תל אביב. ההפגנה הראשונה היא של הסטודנטים הערבים לציון יום הנכבה, ומולם עמותת ״אם תרצו״ מפגינה נגד יום הנכבה. ההפגנה רק התחילה וכבר נוצר עימות מילולי בין שתי הקבוצות@GLZRadio pic.twitter.com/ACwLW6Bq38— אדם פרג׳| Adam faraj| آدَم فَــرَج (@Adamfaraj14) May 15, 2022
ونقلت القناة عن الشرطة الإسرائيلية أن الطلاب الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني وخرقوا النظام العام للجامعة وقاموا بالاعتداء على طلاب "يهود" داخل الجامعة.