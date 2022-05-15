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الشرطة الإيرانية تؤكد عدم وجود مشكلة حدودية مع أفغانستان
الشرطة الإيرانية تؤكد عدم وجود مشكلة حدودية مع أفغانستان
قالت الشرطة الإيرانية إن الحدود مع أفغانستان آمنة ولا توجد أية مشاكل حدودية عليها. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:13+0000
2022-05-15T21:13+0000
إيران
أخبار إيران
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وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد مهدي حاجيان بأن "الأمن مستتب بشكل کامل في الحدود ولا وجود لأية مشكلة حدودية مع أفغانستان"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأشار حاجيان في تصريح لوسائل إعلام محلية اليوم إلى أن "إشراف حرس الحدود على ۸۸۷۰ كيلومترا ونجاحهم في التصدي لمهربي السلع والعملة الصعبة".وعن ما أثير مؤخرا بشأن مشاكل أمنية على الحدود المشتركة مع أفغانستان أكد أن "خلافا بسيطا حدث في المنطقة وسببه كان عدم إطلاع حرس الحدود الأفغاني على البروتوكولات الحدودية وتم تسويته بالحوار حيث لا توجد أية مشكلة في الحدود الشرقية".وأضاف: "بفضل جهود قوات حرس الحدود في الحرس الثوري والجيش فقد تم الدفاع بشكل كامل عن حدود إيران وليست هناك أية مشكلة حدودية أبدا".
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إيران, أخبار إيران

الشرطة الإيرانية تؤكد عدم وجود مشكلة حدودية مع أفغانستان

21:13 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قالت الشرطة الإيرانية إن الحدود مع أفغانستان آمنة ولا توجد أية مشاكل حدودية عليها.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد مهدي حاجيان بأن "الأمن مستتب بشكل کامل في الحدود ولا وجود لأية مشكلة حدودية مع أفغانستان"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأشار حاجيان في تصريح لوسائل إعلام محلية اليوم إلى أن "إشراف حرس الحدود على ۸۸۷۰ كيلومترا ونجاحهم في التصدي لمهربي السلع والعملة الصعبة".
وعن ما أثير مؤخرا بشأن مشاكل أمنية على الحدود المشتركة مع أفغانستان أكد أن "خلافا بسيطا حدث في المنطقة وسببه كان عدم إطلاع حرس الحدود الأفغاني على البروتوكولات الحدودية وتم تسويته بالحوار حيث لا توجد أية مشكلة في الحدود الشرقية".
وأضاف: "بفضل جهود قوات حرس الحدود في الحرس الثوري والجيش فقد تم الدفاع بشكل كامل عن حدود إيران وليست هناك أية مشكلة حدودية أبدا".
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