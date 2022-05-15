عربي
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الشيخ-محمد-بن-زايد-القائد-القوي-1062251253.html
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
أعلن المجلس الأعلى للاتحاد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:51+0000
2022-05-15T10:51+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062251202_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a860f1ba8acff782c5c384f4c69c0dca.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062251202_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8f2e98d7507b4c7f0f19c8fc1b88a9d9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي

10:51 GMT 15.05.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلن المجلس الأعلى للاتحاد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала