https://arabic.sputniknews.com/20220515/الشيخ-محمد-بن-زايد-القائد-القوي-1062251253.html
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
أعلن المجلس الأعلى للاتحاد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:51+0000
2022-05-15T10:51+0000
2022-05-15T10:51+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
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أعلن المجلس الأعلى للاتحاد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.