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الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا
الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا
أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:35+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أكد أنه "حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا".وقال عبد الغفار: "عدد الدول التي منحت لمواطنيها الجرعة الرابعة قليل للغاية، وأغلب الدراسات تتحدث عن لقاح كورونا موسمي"، لافتا إلى أن فوائد الجرعات التنشيطية تكمن في "تقوية المناعة وتقليل من خطر الإصابة بالعدوى".ولكن دراسات كانت قد أكدت عدم الحاجة إلى تلك الجرعة، لأنه من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة لفيروس كوفيد ستنخفض سريعاً، كما لوحظ بعد أخذ الجرعة الثالثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/فايزر-تتقدم-بطلب-لتوفير-جرعة-رابعة-من-لقاح-كورونا-للأمريكيين-البالغ-أعمارهم-65-عاما-وما-فوق-1059944165.html
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا
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أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي
عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أكد أنه "حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا".
وقال عبد الغفار: "عدد الدول التي منحت لمواطنيها
الجرعة الرابعة قليل للغاية، وأغلب الدراسات تتحدث عن لقاح كورونا موسمي"، لافتا إلى أن فوائد الجرعات التنشيطية تكمن في "تقوية المناعة وتقليل من خطر الإصابة بالعدوى".
يشار إلى أن عددا من الدول، مثل بريطانيا وألمانيا وإسرائيل، كان قد بدأ بتوزيع الجرعة الرابعة على مواطنيه، الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، إضافة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في أبريل/ نيسان الماضي.
ولكن دراسات
كانت قد أكدت عدم الحاجة إلى تلك الجرعة، لأنه من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة لفيروس كوفيد ستنخفض سريعاً، كما لوحظ بعد أخذ الجرعة الثالثة.