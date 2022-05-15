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الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا
الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا
أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:35+0000
2022-05-15T10:35+0000
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أكد أنه "حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا".وقال عبد الغفار: "عدد الدول التي منحت لمواطنيها الجرعة الرابعة قليل للغاية، وأغلب الدراسات تتحدث عن لقاح كورونا موسمي"، لافتا إلى أن فوائد الجرعات التنشيطية تكمن في "تقوية المناعة وتقليل من خطر الإصابة بالعدوى".ولكن دراسات كانت قد أكدت عدم الحاجة إلى تلك الجرعة، لأنه من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة لفيروس كوفيد ستنخفض سريعاً، كما لوحظ بعد أخذ الجرعة الثالثة.
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

الصحة المصرية: لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح كورونا

10:35 GMT 15.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم الاتفاق بعد على منح المواطنين جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، أكد أنه "حتى هذه اللحظة لم تتفق المؤسسات الصحية العالمية على منح المواطنين جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا".
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
فايزر تتقدم بطلب لتوفير جرعة رابعة من لقاح كورونا للأمريكيين البالغ أعمارهم 65 عاما وما فوق
15 مارس, 17:02 GMT
وقال عبد الغفار: "عدد الدول التي منحت لمواطنيها الجرعة الرابعة قليل للغاية، وأغلب الدراسات تتحدث عن لقاح كورونا موسمي"، لافتا إلى أن فوائد الجرعات التنشيطية تكمن في "تقوية المناعة وتقليل من خطر الإصابة بالعدوى".

يشار إلى أن عددا من الدول، مثل بريطانيا وألمانيا وإسرائيل، كان قد بدأ بتوزيع الجرعة الرابعة على مواطنيه، الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، إضافة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في أبريل/ نيسان الماضي.

ولكن دراسات كانت قد أكدت عدم الحاجة إلى تلك الجرعة، لأنه من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة لفيروس كوفيد ستنخفض سريعاً، كما لوحظ بعد أخذ الجرعة الثالثة.
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